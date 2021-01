Kommentar Der Thurgau hat die Kurve gerade noch gekriegt Endlich können sich Risikopersonen im Thurgau via Internet zum Impfen anmelden. Das wurde aber auch höchste Zeit, jetzt, wo die grossen Impfstoffmengen eintreffen. David Angst 18.01.2021, 17.55 Uhr

Nun läuft auch im Thurgau die Online-Plattform, auf der man sich für die Covid-19-Impfung registrieren kann. Und endlich funktioniert sie. Das ist seit langem eine der besten Nachrichten. Die letzten Wochen waren für viele nervenaufreibend. Menschen versuchten verzweifelt, ihre betagten Eltern anzumelden. Hausärzte mühten sich erfolglos damit ab, ihre Risikopatienten zu registrieren. Heimleiterinnen beklagten sich, weil sie just an Heiligabend die Aufforderung erhielten, bei den Bewohnern die Impfeinwilligung einzuholen. Es lief einiges nicht rund im Thurgau.

Andere Kantone sind weiter. Sie stellten bereits früher die unfertige Online-Plattform oder andere mobile Instrumente zur Verfügung. Einzelne Kantone haben bereits all ihre Heimbewohner geimpft.

Zur Entlastung des Gesundheitsdirektors und des kantonalen Amtes für Gesundheit muss man sagen, dass sie die wichtigsten Faktoren für eine effiziente Impfstrategie nicht selber beeinflussen konnten. Die Menge der Impfdosen ist noch zu klein. Und die Plattform zur Registrierung ist vom BAG zwei Wochen zu spät zur Betriebsreife gebracht worden. Dass diese Plattform erst nach den Impfstoffen parat ist, das ist der eigentliche Skandal.

Nun scheint auch der Thurgau bereit dafür, die Angehörigen der Risikogruppen in grosser Zahl zu impfen. Wenn nun in den nächsten fünf Wochen wie versprochen 28000 Dosen des Moderna-Impfstoffs geliefert werden, können die Teams in den Impfzentren endlich zeigen, wozu sie fähig sind.