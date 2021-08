Rorschach: 999 Zuschauer an Beachvolleyballturnier - riskant

Kommentar Das OK des Beachvolleyballturniers in Rorschach lässt 999 Zuschauer zu. Diese müssen weder gegen Corona geimpft, noch genesen oder getestet sein. Das ist riskant. Die Organisatoren halten sich zwar an die aktuellen Coronaregeln des Bundes. Sie haben aber eine gesellschaftliche Verantwortung. Würde der Anlass zu einem Superspreader, ginge das auf die Kappe des OK. Daniel Wirth 20.08.2021, 05.00 Uhr

Beachvolleyball Swiss Tour in Rorschach. So sah es 2018 am See aus.

Michel Canonica

Die Coop-Beachtour macht nächste Woche in Rorschach Halt. Die Organisatoren des Turniers in der Hafenstadt lassen 999 Besucherinnen und Besucher zu den Beachvolleyballmatches zu. Normalerweise sind es 1700. Das wäre auch dieses Jahr möglich gewesen, wenn ausschliesslich Geimpften, Genesenen und Getesteten der Zutritt auf die Tribünen am See gewährt worden wäre.