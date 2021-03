Kommentar 70-Millionen-Defizit der St.Galler Spitalverbunde: Das jahrelange Zaudern rächt sich Der Umbau der St.Galler Spitallandschaft wird deutlich teurer als befürchtet. Die Coronakrise ist nur zum Teil dafür verantwortlich. Regierung und Kantonsrat haben viel zu lange auf regionalpolitische Befindlichkeiten Rücksicht genommen. Nun muss das Parlament in den sauren Apfel beissen und die notwendigen Zusatzkredite sprechen. Michael Genova 03.03.2021, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grossbaustelle am Kantonsspital St.Gallen: Die Spitalverbunde des Kantons St.Gallen kämpfen zurzeit mit Millionendefiziten. Bild: Michel Canonica

Der Umbau der St.Galler Spitallandschaft fällt in die denkbar schlechteste Zeit. Das am Mittwoch präsentierte 70-Millionen-Defizit der St.Galler Spitalverbunde offenbart dies auf schonungslose Weise. Die Coronakrise hat die bereits bekannten strukturellen Probleme dramatisch verschärft und zu diesem beunruhigenden Resultat beigetragen.

Diese Entwicklung bedeutet für den Kanton vor allem eines: Die Neuordnung der Spitallandschaft dürfte deutlich teuer werden als erwartet. Die Coronahilfe für die St.Galler Spitäler wird im Herbst wohl um ein weiteres Millionenpaket erweitert. Dazu kommt die prekäre Eigenkapitalbasis der drei regionalen Spitalverbunde. Auch hier wird der Kanton wohl erneut Geld nachschiessen müssen. Das ist ärgerlich, doch daran führt kein Weg vorbei. Bevor die Reform greift, wird sie weitere Millionen verschlingen.

Nur: Wie konnte die finanzielle Lage so schnell so prekär werden? Die düsteren Prognosen und Warnrufe wären eigentlich da gewesen. So mussten die Spitalverbunde etwa in den Regionen aus politischen Gründen Angebote aufrecht erhalten, die nicht nachgefragt wurden. Viel zu spät haben sich Regierung und Kantonsrat im vergangenen Jahr zu einem Strategiewechsel durchgerungen.

Nun muss der Kantonsrat in den sauren Apfel beissen und die notwendigen Zusatzkredite sprechen. Nur so kann der Verwaltungsrat die 2020 beschlossene Spitalstrategie umsetzen und die öffentlichen Spitäler auf eine gesunde Basis stellen. Ebenso klar dürfte mittlerweile sein, wie hoffnungslos der Rettungsversuch der SP für das Spital Wattwil ist. Die Zeit für regionalpolitische Sonderwünsche ist angesichts der auch für 2021 budgetierten Millionendefizite definitiv vorbei.