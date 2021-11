Kolumne Lü: Viel Arbeit für Hufschmiede Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 06.11.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Dies alles sind Werte, für dir schon unsere Väter gekämpft haben und die wir nicht für eine scheinbare Pseudosicherheit aufgeben wollen.» Weil die Impfung ja doch nur eine scheinbare Pseudowirkung hat.

Angeblich setzen immer mehr Impfskeptiker auf Ivermectin – ein Entwurmungsmittel, das unter anderem bei Pferden zum Einsatz kommt. Dessen Wirkung kann noch steigern, wer sich parallel zur Einnahme auch beschlagen lässt.

«Es ist bedenklich, dass die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich die Intensivbeter reduziert haben.» Anscheinend haben auch sie nicht geholfen.

Nach jenem in Benken hat es nun auch den Fischereiverein Sarganserland erwischt. Als die Mitglieder den Fischteich in der Zuchtanlage Lugg in Flums leeren wollten, fehlten dort rund 900 Bachforellen. Ob die Fische gestohlen wurden und wie der Abtransport vonstatten ging, ist ein Rätsel. Vielleicht waren aber auch gar keine Diebe am Werk – und der Aufzuchtteich ist einfach, wie er heisst.

«Garagenhalloweener erwischt»: Im Gegensatz zum Freilufthalloweener übt er sein Amt im Trockenen aus.

Der Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen ist vom Tisch. Als Ersatz soll es ab Februar legal Cannabis zu kaufen geben. Die Initianten des Versuchs schlagen als Verkaufsorte Apotheken, Kioske, Hanfshops, Vape­shops oder auch einen Onlineshop vor. Zumindest die Kioske und der Onlineshop wären auch am Sonntag offen.

Das St.Galler Kantonsparlament will die Regierung enger an die Kandare nehmen. Künftig soll diese verpflichtet sein, dem Kantonsrat bei Gesetzesvorlagen auch die Grundzüge des zugehörigen Verordnungsrechts zu unterbreiten, wenn die Verordnung von erheblicher Bedeutung ist. Vom Kantonsrat abweichende Abstimmungsempfehlungen bei kantonalen Abstimmungsvorlagen sollen der Regierung inskünftig untersagt sein. Von der vollständigen Abschaffung der Regierung will die vorberatende Kommission des Kantonsrates vorderhand absehen – weil ja alle Kantone eine Regierung haben. Angedacht ist aber, im Rahmen der nächsten Erneuerungswahl den Titel «Regierungsrat» in das zutreffendere «Grüssaugust» umzuwandeln.

Bund und Kantone lassen nichts unversucht, die Impfquote zu steigern. Dabei locken sie auch mit unkonventionellen Angeboten. So kann sich neuerdings, wer Angst vor der Spritze hat, in Ausserrhoden vor dem Stich hypnotisieren lassen. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, vor der Hypnose auch noch die Beichte abzulegen.