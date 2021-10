Kolumne Lü: Schundliteratur kommt raus Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 09.10.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Die Autoposer – ein fast so unendliches Thema wie Corona. Besonders betroffene St.Galler Gemeinden hätten in ihrem Kampf gegen unnötigen Motorenlärm und eitle Schaufahrer gern mehr Unterstützung vom Kanton. Doch dieser will weder den Gemeindepolizisten Tempokontrollen erlauben, noch die Gesetzgebung ändern. Darum soll es jetzt der Bund richten. Und wenn auch das nicht klappt, rufen wir die Nato zu Hilfe.