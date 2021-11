Kolumne Lü: Nur gut, gibt's den Steuerzahler Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 27.11.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Bei garstigem Wetter fand in Appenzell die erste feministische Landsgemeinde statt. Gemäss Berichterstattung wurden bei den Abstimmungen über die acht Vorlagen «nicht die üblichen Degen und Bajonette hochgehalten, sondern Blumen». Nur: Weil es beim Hochstrecken der Degen und Bajonette immer wieder Tote und Verletzte gab, wird an der normalen Innerrhoder Landsgemeinde seit langem mit den Händen abgestimmt.

«Zukunftsprognosen sind immer schwierig.» Vergangenheitsprognosen dafür umso einfacher.

SVP-Nationalrat Albert Rösti ist hässig, dass Bund und Kantone die sommerliche Pandemie-Verschnaufpause nicht genutzt haben, um mehr Pflegepersonal auszubilden. Zum Beweis, dass das möglich gewesen wäre, lässt sich Rösti jetzt zum Intensivpfleger umschulen. Nebenberuflich und innert drei bis vier Monaten. Bei so viel Kompetenz müsste das spielend reichen.

Teure Olma-Sessionen

Weil er statt einer Hirschkuh einen Stier geschossen und danach erst noch gelogen hatte, sollte ein Jäger aus dem Oberland 8000 Franken Busse zahlen. Damit wäre er nebst aller anderen Unbill auch noch vorbestraft gewesen. Die Anklage kam damit aber nicht durch – vor Gericht verblieben 800 Franken Busse sowie ein Fünftel der Anwalts- und Gerichtskosten. Den Grossteil, rund 10'000 Franken, übernimmt der Steuerzahler. Gefragt wurde er allerdings nicht.

Apropos Steuerzahler: Auch die Kantonsratssession von kommender Woche findet im Olma-Areal statt. Weil sich einzelne Kantonsräte der Zertifikatspflicht widersetzen, kommt der übliche Sitzungssaal in der Pfalz nicht in Frage. Der Verbleib in der Olma kostet über 200'000 Franken. Dreimal darf man raten, wer wieder nicht gefragt wurde.

Kein Zutritt für Mütter

50 Millionen Franken soll die Sanierung und Renovation der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan kosten. Um Beiträge angefragt wurden auch die Kantone. Drei haben gemäss Zwischenstand definitiv abgesagt: Zürich, Bern und Ausserrhoden. Katholisch sind sie eben schon lange nicht mehr.

Ab übermorgen tagt das St.Galler Kantonsparlament. Allerdings ohne Franziska Steiner-Kaufmann. Die Vertreterin der Jungen Mitte ist unlängst Mutter geworden und hat jetzt andere Sorgen. Falsch gedacht. Franziska Steiner-Kaufmann würde nur zu gern an der Session teilnehmen – aber sie darf nicht. Weil sie gemäss Sozialversicherungsanstalt sonst ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung verliert. Würde die junge Frau im Thurgau politisieren, wäre das kein Problem. Aber im St.Gallischen ist Mutterschaft eben immer noch eine Krankheit.

Zündhölzchen aus Seewasser

Die Innerrhoder Standeskommission hat entschieden, die Fischereibewirtschaftung des Fählensees einzustellen. Weil der See von Natur aus eine hohe Phosphorbelastung aufweist, ist eine natürliche Fortpflanzung von Fischen nicht möglich – was die Fischer herausholen, müsste vorher eingeflogen und ausgesetzt werden. Ganz aufgeben will man den See aber nicht. Die Standeskommission prüft, ob aus dem Seewasser Zündhölzchen hergestellt werden können, die dann gratis an Lindauerli-Raucher und Touristen abgegeben würden.

Der St.Galler Stadtrat schlägt zu. Die oberirdischen Parkplätze in der Innenstadt kosten ab Anfang 2022 auch in der Nacht und am Sonntag. Wer sein Auto nachts oder sonntags im Zentrum abstellt, zahlt 1.50 Franken pro Stunde. Wer als Fussgänger auf einem Parkplatz stehen bleibt, zahlt einen Franken. Pro Minute.