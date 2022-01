Kolumne Lü: Je teurer, desto schlauer? Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Am 13. Februar wählt Bürglen einen neuen Gemeinderat. Er soll den zurücktretenden Edwin Mettler ersetzen. Einziger offizieller Kandidat ist Gert Hauser. Nur: Dieser Gert Hauser ist seit Bekanntgabe seiner Kandidatur nicht mehr zu erreichen. Weder für die Medien noch für die Parteien, die ihn gern kennen lernen würden. Von den Wählerinnen und Wählern nicht zu reden. Ob Hauser über seinen eigenen Mut erschrocken ist und kalte Füsse bekommen hat? Man weiss es nicht. Vielleicht bedient er sich aber auch nur einer Wahltaktik, die der Volksmund seit langem kennt: Willst Du gelten, mach Dich selten.

«Vreni Wild mistet ihr Büro aus.» Auf dem Land kann es halt schon passieren, dass Kuh und Pferd ihre Gemeindepräsidentin am Arbeitsplatz besuchen.

Degersheim braucht eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. «Die Mitte» hat sich entschieden. Sie unterstützt den amtierenden Gemeindeschreiber Andreas Baumann von der SP. Keine Unterstützung gibt es für Kandidatin Daniela Grob Braun – obwohl sie Mitglied der «Mitte» ist. Nur hatte die gute Frau ihrer Partei eben gar nie gesagt, dass sie kandidieren wolle.

«Dünnes Eis auf Drei Weieren – Stadt warnt vor Einsturzgefahr» – Ja, auch Gewässer können in sich zusammenbrechen.

In der Region Werdenberg gibt Sennwald pro Schülerin und Schüler mit 19384 Franken jährlich am meisten Geld aus. Mit 16462 Franken am wenigsten kostet ein Volksschüler in Grabs. Angesichts dieser beträchtlichen Differenz wird jetzt untersucht, ob die Sennwalder Kinder auch tatsächlich 3000 Franken schlauer sind.

Was angeblich gegen Corona hilft, wird ausprobiert. So auch die Lutschpastille David 19 aus Herisau. Eine Dose kostet 99 Franken. Gemäss «Beobachter» sind die darin enthaltenen Wirkstoffe für 33 Rappen zu beschaffen. Noch immer scheint zu gelten, was den Reformatoren ein Leitspruch war: Sola fide – allein der Glaube zählt.

Die Liste der Staaten, die nicht durch hohe Politiker an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele vertreten sein werden, ist lang. Ihre Beweggründe für den Verzicht: Der Umgang Chinas mit den Uiguren. Die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und die Drohungen gegenüber Taiwan. In Peking wird aber auch kein Bundesrat dabei sein – wegen der Pandemie. Davon können sich die Chinesen nicht brüskiert fühlen. Gäbe es Omikron nicht, man müsste es erfinden. Bleibt zu hoffen, dass Corona sich bis im November hält. Dann ist Eröffnung der Fussball-WM in Katar.

