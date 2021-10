Kolumne Lü: Geschuftet für zwei Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 02.10.2021, 05.00 Uhr

Die Anzeichen mehren sich, dass Ueli Maurer den Bundesrat bald verlässt. Ein Abgang in Ehren wäre ihm zu gönnen – dann kann er endlich anziehen, was er will. Turnerleibchen, Edelweisshemd oder Trychler-Schlutte – er weiss eh nicht, wofür sie stehen.