Kolumne Lü: Die im Dunkeln sieht man nicht Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 20.03.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Am 9. Mai werden die Mitglieder der Innerrhoder Standeskommission sowie des Kantonsgerichts gewählt – wegen der Pandemie an der Urne und nicht an der Landsgemeinde. Zu den offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten sind 20 Gegenvorschläge eingereicht worden. Allein 16 stammen von Franziska und Andreas Schmutz. Ihre eigenen Namen sucht man unter den Gegenvorschlägen allerdings vergeblich. Zwar sind sie seit Jahren mit der Innerrhoder Politik und Justiz nicht einverstanden, wie sie erklären. Besser machen sollen es aber gefälligst andere.