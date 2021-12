Kolumne Lü: Der Rahm wird abgeschöpft Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 18.12.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

Unlängst wurde das neue Diogenes-Theater im Nordflügel der Altstätter Museumsliegenschaft Prestegg eröffnet. Die Vorfreude der Kleintheater-Fans war gross, der Frust ist es jetzt auch. Von den hintersten Sitzreihen nämlich ist nicht die ganze Bühne zu sehen, von den Schauspielern manchmal nur der Oberkörper. Immerhin – bei schwachen Stücken kann das auch ein Vorteil sein.

«Der Jäger verwechselte einen Rothirsch mit einer weiblichen Hirschkuh.» – Eine männliche Hirschkuh war eben weit und breit nicht zu sehen.

Wochenlang wurde über das Toggenburg als Covid-Hochburg des Kantons gespottet. Damit ist es jetzt vorbei. Das Rheintal hat das Toggenburg überholt und weist neu die höchsten Infektionszahlen aus. Stören tut das allerdings kaum jemanden. Im Gegenteil: Die Rheintaler werden alles tun, diese Spitzenposition noch auszubauen – man ist schliesslich eine Exportregion.

«Rodeln im Dunkeln geht nicht», sagten sich die Verantwortlichen des Skilifts Tanzboden in Ebnat-Kappel. – Dann könnte man es ja mit Schlitteln versuchen.

Im Kunstatelier der Strafanstalt Saxerriet arbeiten Personen, die aus gesundheitlichen oder psychischen Gründen eine besondere Betreuung erhalten. Im Atelier entstehen Bilder, Skulpturen und andere kreative Arbeiten aus Holz oder Ton. Die Werke werden zusammen mit Produkten aus der Gärtnerei im Laden der Gärtnerei und auf Märkten verkauft, der Erlös fliesst in die sogenannte Unterstützungskasse. Im Zuge der jüngsten Spardiskussion hat der Kantonsrat beschlossen, dass der Gewinn des Kunstateliers künftig an den Staat abzuführen ist. Damit kann wenigstens ein Teil der kantonsrätlichen Sitzungsgelder gedeckt werden.

«Ich muss ehrlich sagen: Als Jugendliche habe ich gedacht, dass Abtwil ein Quartier von St.Gallen ist», erinnert sich die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa an vergangene Zeiten. Als nunmehr Erwachsene wird sie zugeben müssen: Da war wohl der Wunsch Mutter des Gedankens.

Er glaube daran, dass satanistische Untergrundorganisationen in der Schweiz rituelle Gräueltaten an Kindern vollziehen, sagt Matthias Kollmann, Oberarzt der Psychiatrischen Klinik Littenheid, in einem Dok-Film von SRF. Kollmann wurde inzwischen freigestellt. Sollte eine Behandlung nötig sein, wird diese nicht in Littenheid erfolgen.