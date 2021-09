Kolumne Justizgeschichten: Das Schmollen der Bergler Der Besitzer eines Ferienhauses konnte wie alle anderen Bewohner einer Alp eine Luftseilbahn frei benützen. Als seine Ehefrau die Aufsichtsbehörde über Sicherheitsmängel informierte, sperrte die Betreiberin dem Ehepaar die Selbstfahrkarte. Der Hausbesitzer beschwert sich beim st.gallischen Verwaltungsgericht über eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots und hat damit Erfolg. Rolf Vetterli 28.09.2021, 05.00 Uhr

Ein Ehepaar meldet Sicherheitsmängel einer Kleinseilbahn – daraufhin sperrt die Betreiberin den beiden die Selbstfahrkarte. Bild: Getty

Im St.Gallerland sind weit über hundert Seilbahnen und Skilifte in Betrieb. Anlagen mit regem Publikumsverkehr brauchen eine Konzession des Bundes. Schlepplifte und Bahnen, die nicht mehr als acht Personen aufs Mal transportieren können, benötigen nur eine Bewilligung des Kantons. Eine Alpkorporation betreibt eine solche Kleinseilbahn, die ein prächtig auf einer Sonnenterrasse gelegenes Weidegebiet erschliesst. Einen anderen Zugang zur Alp gibt es nicht, abgesehen von einem stotzigen Wanderweg.

Früher musste man allen Mut zusammennehmen und eine offene Holzkiste besteigen, heute sitzt man bequem in einer modernen Gondel. Sie fährt in der Regel auf telefonische Bestellung. Bewirtschafter und Bewohner der Alp erhalten jedoch eine sogenannte Fernfahrkarte, mit der sie die Bahn jederzeit selbst bedienen können.

Alpkorporation sperrt Selbstfahrkarte

Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli. Bild: Hanspeter Schiess

Über eine solche Karte verfügte auch der Besitzer eines Ferienhauses. Seine frisch angetraute und mit den einheimischen Sitten noch nicht vertraute Ehefrau informierte die Kontrollstelle des Seilbahnkonkordats über Sicherheitsmängel der Bahn. Nach einer peinlich genauen Untersuchung wies die Aufsichtsbehörde die Betreiberin an, unverzüglich eine allzu hoch gewachsene Tanne zu fällen und ein löchrig gewordenes Sicherheitsnetz zu flicken. Darauf sperrte die Korporation dem Paar ohne Ankündigung die Selbstfahrkarte. Es musste fortan die Dienste eines «Seilers» in Anspruch nehmen. Begründet wurde die Massnahme damit, dass die schreckhafte Frau nicht imstande sei, die Anlage zuverlässig zu bedienen.

Der Hausbesitzer liess sich das nicht gefallen und klagte beim Kreisgericht. Dabei forderte er einen Ersatz für die Umtriebe und ein Recht auf freien Gebrauch der Bahn. Der Zivilrichter wies die Klage kurzerhand ab: Ein finanzieller Schaden sei nicht entstanden und die Frage der Beförderungspflicht gehe ihn nichts an – sie sei öffentlich-rechtlicher Natur.

Ehepaar wehrt sich gegen Schikane

Hierauf wandte sich der Mann an das st.gallische Verwaltungsgericht. Inzwischen war die Alpkorporation den Eheleuten allerdings einen Schritt entgegengekommen und hatte ihnen die selbstständige Benützung der Bahn wieder erlaubt, aber nicht in beliebigem Umfang, sondern lediglich für jeweils 15 Fahrten, wobei die Karte erst bei einem Restguthaben von nicht mehr als drei Fahrten nachgeladen werden konnte. Die Ehegatten empfanden diese Restriktion immer noch als Schikane. So seien sie genötigt, für die Aufladung der Karte das im nächsten Dorf gelegene Hotel aufzusuchen. Die Rezeption sei nur tagsüber geöffnet und am wöchentlichen Ruhetag sowie während den jährlichen Betriebsferien gar nicht erreichbar.

Das Gericht anerkennt, dass eine Fehlplanung der Ferienaufenthalte sich fatal auswirken könnte. Jedenfalls sei es stets mit gewissen Unannehmlichkeiten verbunden, die Karte bloss zu bestimmten Zeiten und gegen Vorkasse aufladen zu dürfen. Sicherheitsbedenken vermöchten eine solche Auflage nicht zu rechtfertigen. Die Ehefrau sei zwar ungeschickt vorgegangen, als sie sich über die Köpfe der Verantwortlichen hinweg bei der Kontrollstelle meldete. Damit habe sie aber zugleich bewiesen, dass sie sich keineswegs nachlässig, sondern im Gegenteil besonders gewissenhaft verhält. Das gestand die Korporation ja stillschweigend ein, indem sie ihr die eigenhändige Bedienung wieder gestattete.

Freie Fahrt für andere Hausbesitzer

Die Begrenzung der Fahrtenzahl wird neu damit erklärt, dass es allein auf diese Weise möglich sei, den Tarif anzupassen. Dasselbe Vorhaben werde man künftig bei sämtlichen auswärtigen Inhabern einer Fernfahrkarte umsetzen. Ihnen ist freilich mitgeteilt worden, es bleibe einstweilen bei der alten Ordnung, und falls sich doch etwas ändern sollte, «hört ihr von uns». Alle anderen Eigentümer, Pächter, Baurechtsnehmer und Mieter können die Bahn also noch unbeschränkt benützen. Nur dem Beschwerdeführer samt seiner Gemahlin ist dieses Privileg entzogen worden. Nach einer geradezu sprichwörtlichen, aber auch leicht verwirrenden Wendung des Bundesgerichts muss «Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich behandelt werden». Das Gebot ist verletzt, wenn eine rechtliche Unterscheidung getroffen wird, für die in den zu regelnden Verhältnissen kein vernünftiger Grund ersichtlich ist.

Mit diesem entscheidenden Hinweis wird die Beschwerde gutgeheissen. Das Ehepaar kann wieder ungehindert durch die Lüfte schweben. Die Betreiberin der Luftseilbahn ist hingegen unsanft auf dem Boden gelandet.