Kollision zwischen Auto und Lastwagen in Eschenz – Rega fliegt schwer verletzten Mann ins Spital Am Mittwoch ist es auf einer Strasse zwischen Eschenz und Mammern zu einem Unfall gekommen. Die Rega brachte den schwer verletzten Autofahrer ins Spital. 01.04.2020, 19.42 Uhr

Auf einer Strasse zwischen Eschenz und Mammern kollidierten am Mittwoch ein Lastwagen und ein Auto. Der schwer verletzte Automobilist befindet sich im Spital. Bild: Beat R. Kälin

Christian Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau Bild: PD

(bro) Am Mittwoch ist es auf einer Strasse in Eschenz zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen. Der Lastwagenfahrer war von Eschenz in Richtung Mammern unterwegs, der Autolenker fuhr von Mammern nach Eschenz.