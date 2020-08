Kollision in Walzenhausen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit Ein 20-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. 23.08.2020, 13.27 Uhr

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden



(kapo/rms) In Walzenhausen ist es am Samstagmorgen zu einer Kollision gekommen. Ein 20-jähriger Mann fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich Hasenbrunnen Richtung St. Margrethen. In einer scharfen Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es wurden keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten aber Totalschaden.