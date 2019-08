Am Dienstagmorgen starten mit TV-Moderator Marco Fritsche, SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr und Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn drei Ostschweizer Persönlichkeiten zum Abenteuer Königstour. Einmal quer durch den Alpstein - vorbei an 24 Berggasthäusern. Hier sind Sie auf Schritt und Tritt live dabei. Wie weit werden es die Drei schaffen?

Marco Fritsche, Diana Gutjahr und Nicolas Senn schnüren die Wanderschuhe.

Live Königstour jetzt live ++ 30 Kilometer sind geschafft +++ Senn läuft bis zum Schäfler +++ Gutjahr nimmt die Seilbahn +++ Fritsche nimmt ein Bad

Liveticker von der Königstour

Die drei Promi-Wanderer

Hackbrettler Nicolas Senn. (Bild: Michel Canonica)

Der Erfahrenste der drei ist der 29-jährige Nicolas Senn. Der Hackbrettler und Moderator wohnt im Appenzellerland und kennt den Alpstein wie seine Westentasche. Regelmässig zieht es ihn in die Höhe, entsprechend gut dürfte es um seine Kondition stehen.

«Was mich am Alpstein reizt, ist diese riesige Vielfalt auf so kleinem Raum. Da kann man auch mal eine Tour machen, ohne viel dabei zu haben. Überall kann man einkehren und wird herzlich empfangen. Der exponierte Berg und die Geselligkeit - das fasziniert mich. Die Königstour ist eine sportliche Herausforderung, aber gleichzeitig ist es auch mein Ziel, die Vielfalt und die Gasthäuser zu geniessen.»

Marco Fritsche, Moderator der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht». (Bild: Mareycke Frehner)

Und wie steht es um die Fitness von Moderator Marco Fritsche? Auch für ihn ist das Appenzellerland Heimat. Doch anders als Senn sucht der 43-Jährige im Alpstein lieber die Ruhe, als eine sportliche Herausforderung.

«Während Nicolas als Stürmer und Dränger die Königsroute bezwingen will, gehe ich das ganz meiner Art entsprechend etwas entspannter an und werde die ‹Fürstenroute› wählen. Ganz nach dem Motto: In der Ruhe liegt die Kraft.»



Diana Gutjahr während einer Session im Nationalrat. (Bild: Keystone, Peter Klaunzer)

Und wie meistert SVP-Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr die vielen Höhenmeter? Wenige Wochen vor den eidgenössischen Wahlen ist die 35-Jährige im Dauereinsatz und meistert eher Auftritte als Aufstiege.

«Ich habe wenig Erfahrung mit Wandern. Aber wenn ich zu etwas Ja sage und ein Ziel vor Augen habe, dann mach ich es auch.»

Livetracker: Hier sind die Wanderer aktuell

Die Route

Die Königstour führt an bekannten Attraktionen und Geheimtipps auf einer landschaftlich reizvollen Strecke entlang durch den Alpstein. Immer wieder eröffnet sich ein sensationelles Alpenpanorama. Und Proviant braucht man auch nicht viel mitzunehmen, denn die Route führt vorbei an 24 Berggasthäusern.

Das Tagblatt-Team startet am Dienstagmorgen auf dem Hohen Hirschberg und nimmt als erstes den Hohen Kasten in Angriff. Tagesziel ist der Schäfler.

Diese 84 Kilometer lange Original-Strecke ist nicht nur für die sehr ambitionierten Laufsportler geeignet, sondern auch für gemütlichere Wanderer: Die meisten Berggasthäuser bieten Übernachtungsmöglichkeiten. So kann die Strecke individuell geplant werden und wenn gewünscht auch Abschnitte ausgelassen oder mit einer Luftseilbahn überbrückt werden. Ausgangs- und Endpunkt der Route wird frei gewählt.

Das Höhenprofil der Strecke mit über 5000 Metern Auf- und Abstieg.

Alle Berggasthäuser in der Übersicht