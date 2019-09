Kölliker und Bieger geraten unter Druck – Staatswirtschaftliche Kommission kritisiert Verhalten und Informationspolitik von Uniratspräsident und HSG-Rektor Die Staatswirtschaftliche Kommission des Kantonsparlaments legt ihren Prüfungsbericht zur Universität St.Gallen vor. Die bislang getroffenen Massnahmen der HSG seien korrekt und notwendig. Doch die Kommission übt auch Kritik. Ins Visier geraten dabei vor allem der St.Galler Bildungschef und Präsident des Universitätsrats Stefan Kölliker sowie HSG-Rektor Thomas Bieger. Regula Weik

Da hatten HSG-Rektor Thomas Bieger und Bildungschef Stefan Kölliker noch gut lachen: zusammen mit Bundesrat Ignazi Cassis am diesjährigen Dies Academicus (Bild: Ralph Ribi)

Universitätsrat und und Universitätsleitung hätten die Probleme zwar frühzeitig erkannt und die notwendigen Massnahmen zeitnah eingeleitet, hält die Staatswirtschaftliche Kommission fest. Doch dann folgt ihr grosses Aber: Das Krisenmanagement insgesamt sei problematisch gewesen. Die Kommission weist insbesondere auf einen Punkt hin – und zwar «auf die fragwürdige Anwendung der sogenannten universitätsrechtlichen Präsidialverfügungen oder der Wahl des Beauftragten für die Administrativuntersuchung». Damit war der St.Galler Rechtsanwalt Walter Locher beauftragt worden. Diese Besetzung hatte bereits in der Parlamentsdebatte zu kritischen Bemerkungen geführt.

Null Verständnis zeigt die Staatswirtschaftliche Kommission dafür, dass ihr – «als der für die Oberaufsicht zuständigen Kommission», wie sie festhält – der Zugang zum Schlussbericht der Administrativuntersuchung anfänglich verwehrt worden war. Und sie fordert ganz klar, dass der Bericht nach Abschluss des einzigen, noch hängigen Verfahrens in geeigneter Form veröffentlicht wird.

Anfang Mai hatte die Leitung der Universität bekannt gegen, dass der Rechtsprofessor und Brasilien-Spezialist Peter Sester, gegen den die Strafbehörden aufgrund des Spesenskandals ermittelt hatten, per Ende Januar 2020 freiwillig die HSG verlässt. Ein weiterer Professor des Instituts für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics, an dem sich der Spesenskandal abgespielt hatte, erhielt einen schriftlichen Verweis. Das Disziplinarverfahren gegen einen weiteren Professor des Instituts ist wegen hängiger Rechtsmittelverfahren noch offen. Auch ihm werden Pflichtverletzungen vorgeworfen.

Kommission verlangt zwingend ein internes Kontrollsystem

Die Staatswirtschaftliche Kommission würdigt in ihrem Bericht das «schnelle, verantwortungsvolle und korrekte Handeln des betroffenen Instituts» gegenüber seinen Aufsichtsgremien.

Gleichzeitig stellt sie aber auch fest, dass die Finanzkontrolle immer wieder auf ein fehlendes internes Kontrollsystem an dem Institut hingewiesen habe. «Dass der Spesenmissbrauch durch das Institut trotzdem aufgedeckt wurde, weist trotz fehlendem internem Kontrollsystem auf funktionierende Abläufe hin.» Nichtsdestotrotz beträfen die Beanstandungen der Finanzkontrolle verschiedene Institute. Dies weise auf das grundsätzliche Problem der fehlenden internen Kontrolle an der Universität hin, so die Kommission. Sie fordert denn auch, dass die Universität rasch ein solches aufbaut und dieses möglichst bald in allen Gremien und Organisationseinheiten etabliert.

Auch hier setzt es Kritik der Kommission für das Verhalten und die Informationspolitik des Präsidenten des Universitätsrates und des Rektors gegenüber dem Institut und dessen Geschäftsleitenden Ausschusses ab.

Schärfere Kontrolle der Nebenbeschäftigungen

Zufrieden zeigt sich die Kommission damit, dass die Universität die Aufsicht über die Nebentätigkeiten ihrer Professoren und Professorinnen verstärken und weiterentwickeln will. Besonders die Anforderungen an die Übernahme von Mandaten, an die Bewilligungsprozesse und an die Kontrollen sollen erhöht werden. Dies hat die Unileitung Ende August bekannt gegeben.