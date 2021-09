Bund will ÖV verdoppeln: Innerrhoden befürchtet Nachteile

Klimaziele «Randregionen wie Innerrhoden nicht benachteiligen»: Nationalrat Thomas Rechsteiner hinterfragt Pläne für eine Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs Bis 2050 soll sich der Anteil des öffentlichen Verkehrs an der Mobilität in der Schweiz verdoppeln: Dieses Ziel verfolgt der Bund. In der Ostschweiz weckt das Bedenken. Adrian Vögele aus Bern 17.09.2021, 12.03 Uhr

Vergisst der Bund bei der Förderung des öffentlichen Verkehrs die Randregionen? Ein Zug der Appenzeller Bahnen. Bild: Urs Bucher

Der Bund will den öffentlichen Verkehr bis 2050 massiv stärken: Wie im Juni bekannt wurde, soll sich der Anteil der Bahn am gesamten Personenverkehr verdoppeln. Hintergrund ist das Klimaziel der Schweiz, den Netto-Ausstoss von Treibhausgasen bis 2050 auf null zu senken. Heute werden 28 Prozent der Distanzen mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt, der grosse Rest entfällt auf den Privatverkehr.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Wie eine solche Verlagerung erreicht werden soll, ist momentan offen. Das Bundesparlament hat aber bereits Druck aufgesetzt: In der Sommersession stimmte der Nationalrat vier gleichlautenden Motionen zu, die hierzu einen Massnahmenplan verlangen. Einer der Vorstösse stammt von Edith Graf-Litscher (SP/TG). Sie wies im Parlament darauf hin, «dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs in unserem Land seit rund vierzehn Jahren stagniert».

Der Verband für öffentlichen Verkehr (VöV) hat eine eigene Studie anfertigen lassen, wonach zumindest eine Steigerung von 28 auf 40 Prozent realistisch wäre – unter anderem mit dem Ausbau der Angebote und einer besseren Koordination von Raum- und Verkehrsplanung, aber auch mit «Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs».

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Gegen «Abstrafung des privaten Verkehrs»

Diese Absichten wecken Bedenken in der Ostschweiz. Der Innerrhoder Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner hat dem Bundesrat Fragen zum Thema «Bahn 2050» gestellt:

«Wie stellt der Bundesrat sicher, dass Randregionen wie zum Beispiel der Kanton Appenzell Innerrhoden bezüglich Förderung des ÖV gleichbehandelt werden?»

Und: «Wie stellt er sicher, dass diese Regionen mit einer unverhältnismässigen Förderung des ÖV und einer Abstrafung des privaten Verkehrs nicht benachteiligt werden?»

Das erinnert an die verlorene Abstimmung über das CO 2 -Gesetz: Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in ländlichen Regionen hatten den Eindruck, sie würden benachteiligt, gerade beim Strassenverkehr.

Rechsteiner betont, es gehe ihm keinesfalls darum, die Debatte um den Stadt-Land-Graben zu befeuern. Aber wenn der Bund die angestrebte Verdoppelung des ÖV-Anteils tatsächlich umsetzen wolle, dann seien auch Investitionen in den Randregionen nötig.

«Wenn also der Bund zum Beispiel Geld in die Hand nimmt, um das Passagieraufkommen auf der SBB-Hauptachse Zürich-St.Gallen zu stärken, dann sollte er sich auch an entsprechenden Massnahmen im regionalen Verkehr, etwa auf dem Netz der Appenzeller Bahnen, beteiligen.»

Es gelte, nicht nur die Pendlerströme zwischen den Zentren anzuschauen, sondern beispielsweise auch Verbindungen wie Schwellbrunn-Winterthur, sagt Rechsteiner, der auch Verwaltungsratsmitglied der Appenzeller Bahnen ist. «Wir sollten zudem Privatverkehr und öffentlichen Verkehr nicht gegeneinander ausspielen, sondern besser koordinieren, sodass sie sich optimal ergänzen.»

Mehr Park & Ride als Option in ländlichen Gebieten

Gerade in Gebieten mit Streusiedlungen seien viele nach wie vor auf das Auto angewiesen, sagt Rechsteiner. Um den ÖV-Anteil zu stärken, sei der Ausbau von Park-&-Ride-Infrastrukturen an den Bahnhöfen denkbar. «An solchen Massnahmen beispielsweise könnte sich der Bund beteiligen.» Gleichzeitig gelte es, das ÖV-Angebot zu überdenken. «Es ist nicht sinnvoll, wenn dieselbe Strecke parallel von Bahn, Postauto und Bus bedient wird.» Für grössere Passagierzahlen sei die Schiene am besten – auch in städtischen Gebieten. «Ich finde darum auch die Idee, in der Stadt St.Gallen wieder ein Tram zu betreiben, nach wie vor gut.»

«Corona hat die Mobilität verändert»



Allerdings: Rechsteiner zweifelt daran, ob die Wachstumsszenarien für den öffentlichen Verkehr überhaupt noch zutreffen. «Corona hat die Mobilität verändert. Arbeitsorte und -zeiten sind flexibler geworden. Aus meiner Sicht sollte man nochmals überprüfen, ob die Grundlagen für eine Verdoppelung des ÖV-Anteils überhaupt noch gegeben sind.»

Rechsteiner will nun abwarten, wie der Bundesrat am kommenden Montag die Fragen zur Gleichberechtigung der Randregionen beantwortet, und dann über das weitere politische Vorgehen entscheiden.

Laut den aktuellen Statistiken erholt sich das Passagieraufkommen nach dem massiven Corona-Einbruch zwar wieder – jedoch nur langsam. Im Kanton St.Gallen etwa rechnen die Transportunternehmen damit, dass erst im Jahr 2024 dasselbe Niveau erreicht wird wie vor der Krise. Der Verband für öffentlichen Verkehr zeigt sich in einem Communiqué optimistisch: «Sobald die Corona-Schutzmassnahmen wieder aufgehoben werden, wird das Gros der Passagiere rasch wieder zum ÖV zurückkommen.»

SVP gegen Linke: Aktueller Kredit für Regionalverkehr umstritten

Edith Graf-Litscher – momentan das einzige Ostschweizer Mitglied in der Verkehrskommission des Nationalrats – sagt, es dürfe bei der Steigerung des ÖV-Anteils keineswegs darum gehen, ländliche Regionen zu benachteiligen. Aber: «Dass die Pandemie die Ausgangslage grundlegend verändert hat, denke ich nicht.» Der Handlungsbedarf bestehe trotzdem. Das Potenzial zur Steigerung des ÖV-Anteils sei nach wie vor gross – «vor allem im Freizeitverkehr». Helfen könne dabei zum Beispiel auch eine Anpassung des Taktfahrplans an den Wochenenden.

Das Thema dürfte bereits am Montag im Parlament zur Sprache kommen: Der Nationalrat entscheidet über den nächsten Kredit für den regionalen Personenverkehr für die Jahre 2022–2025. Es geht um über vier Milliarden Franken. Die SVP verlangt eine Kürzung um rund 250 Millionen – und argumentiert, angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf den Regionalverkehr sei ein «ungebremster Ausbau» falsch. SP und Grüne ihrerseits verlangen eine Aufstockung. «Der regionale Personenverkehr ist der Kern des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz», sagt Graf-Litscher.