Bahnoffensive ohne Innerrhoden? Bundesrat wiegelt ab

Klimaziele Bahnoffensive ohne die Randregionen? Was der Bundesrat zur Kritik aus Innerrhoden sagt Der Bund will den Anteil der Bahn am Gesamtverkehr bis 2050 verdoppeln. Nationalrat Thomas Rechsteiner wollte wissen, ob dabei auch die Randregionen berücksichtigt werden. Die Antwort des Bundesrats beruhigt ihn nicht. Adrian Vögele aus Bern 20.09.2021, 19.15 Uhr

Plant der Bund seine «Perspektive Bahn 2050» an den Randregionen vorbei? Züge im Appenzeller Bahnhof in der Stadt St.Gallen.

Bild: Nik Roth

Um ihre Klimaziele zu erreichen, soll die Schweiz den Anteil der Bahn am gesamten Personenverkehr bis 2050 verdoppeln: Dieses kühne Ziel verfolgt der Bund. Bis jetzt ist das allerdings erst eine Absichtserklärung. Mit welchen Massnahmen die Verdoppelung zu erreichen wäre, wird nun geprüft.

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: Urs Bucher

Doch was bedeutet diese Bahnoffensive – falls sie denn kommt – für die Randregionen? Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat und Verwaltungsratsmitglied der Appenzeller Bahnen, wollte vom Bundesrat Genaueres wissen. Er fragte, wie die Regierung sicherstelle, dass «ländliche Regionen wie Appenzell Innerrhoden mit einer unverhältnismässigen Förderung des öffentlichen Verkehrs und einer Abstrafung des privaten Verkehrs nicht benachteiligt werden». So seien gerade in Gebieten mit Streusiedlungen viele Leute auf ein Auto angewiesen. Eine Option zur Steigerung des Bahnanteils in den Randregionen könnten zum Beispiel Park-&-Ride-Anlagen an den Bahnhöfen sein – doch an solchen Massnahmen müsse sich auch der Bund beteiligen, so Rechsteiner.

Bundesrat zweifelt selber an der Verdoppelung

In seiner Antwort am Montag in der Fragestunde wiegelt der Bundesrat ab. Das Bundesamt für Verkehr untersuche im Projekt «Perspektive Bahn 2050», welchen Beitrag die Bahn zur Klimastrategie leisten könne. «Dabei wird geprüft, wie eine Verlagerung zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs erreicht werden könnte und welche Folgen diese zusätzlichen Verkehrsmengen auf das Bahnsystem hätten.» Zugleich werde weiterhin eine «qualitativ gute Versorgung der Randregionen» angestrebt.

Weiter schreibt der Bundesrat: «Ob eine Verdoppelung des Marktanteils zu Gunsten des ÖV realistisch ist und wie diese zu erreichen wäre, ist Gegenstand von laufenden Studien.» Massnahmen zulasten der Autofahrer seien bei diesen Abklärungen kein Thema:

«Eine Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs ist nicht Gegenstand der Perspektive Bahn 2050.»

Branche hält Steigerung auf 40 Prozent für möglich

In der Branche sieht man das anders: Der Verband für öffentlichen Verkehr (VÖV) hat im Sommer eine eigene Studie zur Steigerung des ÖV-Anteils präsentiert, die verschiedene Massnahmen vorschlägt. Einschränkungen für den Strassenverkehr werden ebenfalls erwähnt. Heute beträgt der Anteil des Privatverkehrs über 70 Prozent (gemessen an den zurückgelegten Distanzen), jener des ÖV etwa 28 Prozent. Eine Steigerung des ÖV auf über 40 Prozent betrachtet der Verband als realistisch – was wiederum noch lange keine Verdoppelung bedeuten würde.

«Fragen sind nicht beantwortet»

Thomas Rechsteiner jedenfalls ist mit der Stellungnahme des Bundesrats nicht zufrieden. «Meine Fragen sind damit nicht beantwortet», sagt er. Wie der Bund eine Benachteiligung der Randregionen bei der Förderung des ÖV verhindern wolle, sei nach wie vor offen. Rechsteiner überlegt sich nun weitere politische Schritte. Das Verdoppelungsziel beim ÖV müsse man grundsätzlich hinterfragen. «Dazu brauchen wir konkrete Zahlen und Fakten.»