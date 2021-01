klimaschutz Die Stadt St.Gallen will bei der Elektromobilität das Tempo erhöhen: Ausbau der Ladeinfrastruktur und neues Energiereglement sollen Schub auslösen Will St.Gallen sein Klimaziel von Netto-Null-CO2 bis 2050 erreichen, müssen bis dahin alle Autos mit elektrischem Antrieb unterwegs sein. Lausanne hat das gleiche Klimaziel und will schon ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr in der Stadt. Das sei rechtlich kaum machbar, sagt der Stadtsanktgaller Energieminister Peter Jans. Daniel Wirth 18.01.2021, 05.00 Uhr

Auch in Parkhäusern in St.Gallen gibt es Ladestationen für Elektroautos. Die St.Galler Stadtwerke (SGSW) betreiben alleine 59 öffentliche Ladepunkte auf dem Stadtgebiet – und es sollen bald mehr werden. Bild: Sabrina Stübi

Das städtische Energiekonzept 2050 setzt auf Elektromobilität. Vor vier Jahren formulierte der Stadtrat das Ziel, dass Ende 2020 tausend Elektrofahrzeuge in der Stadt immatrikuliert sind. Wie sich das bereits im vergangenen Sommer abzeichnete, ist dieses Ziel verpasst worden, wie die Dienststelle Umwelt und Energie mitteilte. Dennoch zieht Stadtrat Peter Jans, Vorsteher der Direktion Technische Betriebe, eine positive Bilanz.

Bis 2018 entsprach die Zahl der in St.Gallen gemeldeten Personenwagen mit elektrischem Antrieb nicht den Prognosen, wie es im Communiqué heisst. Seither hätten die Käufe dank der immer breiteren Fahrzeugpalette und der ambitionierten Klimaziele stetig zugenommen. Dies nicht nur in der Stadt St.Gallen, sondern schweizweit, wie «Auto-Schweiz» mitteilte.

Elektrofahrzeuge boomen

Die Vereinigung der Schweizer Automobilimporteure belegt das mit Zahlen: 2020 haben demnach die Plug-in-Hybridautos stark zugelegt bei den Neuwagenverkäufen (14'429 oder +238 Prozent). Aber auch rein elektrisch angetriebene Autos (19'504, +48 Prozent) oder Hybridautos ohne Kabellademöglichkeit (22'010, +46 Prozent) legten schweizweit zu.

Diese Entwicklung, die einen Boom darstellt, stimmt Peter Jans zuversichtlich, dass die zum Ziel gesetzten 1000 Elektrofahrzeuge in den nächsten Monaten erreicht werden. Am 31. Dezember waren in St.Gallen 531 Elektro- und 214 Plug-in-Hybridautos immatrikuliert. Es fehlen also noch 255 Elektroautos zum 2016 formulierten Zwischenziel.

Seither fördert die Stadt den Kauf von Elektrofahrzeugen mit einem Beitrag aus dem Energiefonds und will so der Elektromobilität Schub verleihen. An 42 Prozent der Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller, die ein E-Fahrzeug kauften, wurden Förderbeiträge ausbezahlt; an 52 weitere Elektroautokäufe wurden (Stand Ende 2020) Beiträge gesprochen.

Keine Förderung mehr von Plug-in-Hybridautos

Von 2016 bis 2020 zahlte die Stadt Beiträge in der Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zur Förderung der Elektromobilität. 2021 werden keine Beiträge mehr bezahlt an den Kauf eines Plug-in-Hybridautos, reine Elektrofahrzeuge werden weiterhin gefördert. Allerdings: Ein Neuwagen darf gemäss TCS-Preisliste nicht mehr als 60'000 Franken kosten.

Mit einem Beitrag aus dem Energiefonds unterstützt die Stadt den Kauf von neuen Elektroautos von Privatpersonen und Unternehmen mit bis zu 5000 Franken, wie Peter Jans sagt. Ebenfalls finanziell unterstützt werden von der Stadt Ladestationen, die über den Privatgebrauch hinaus genutzt werden können sowie elektrisch angetriebene Motorräder.

Testangebot für Firmen und Organisationen

Für Firmen und Organisation bietet die Stadt zusammen mit der Auto- und Motorradbranche mit der Aktion «Wirtschaft unter Strom» ein kostenloses Testangebot mit Elektrofahrzeuge an. Bedingung: Die Firmen und Organisationen müssen in der Stadt St.Gallen ansässig sein, wie es heisst.

Neben der Anzahl Fahrzeuge ist gemäss Jans auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine wichtige Massnahme zur Förderung der Elektromobilität und für das Erreichen der ehrgeizigen Klimaziele. Die St.Galler Stadtwerke (SGSW) haben unlängst die vierte Schnellladestation in Betrieb genommen. Total bewirtschaften sie 59 Ladepunkte in der Stadt.

Peter Jans hält einen Ausbau der Solarenergie für das Erreichen der Klimaziele unabdingbar. Benjamin Manser

Aus jetziger Sicht sei eine fossilfreie Mobilität nur mit Elektrofahrzeugen möglich, sagt Jans. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge leisteten einen wichtigen Beitrag, um das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreichen zu können.

Aber es sei so: Keine Technologie sei ohne Nachteile; die Batterieproblematik respektive der dafür notwendigen Rohstoffgewinnung besteht. Auch da müsse die Entwicklung weitergehen. Peter Jans sagt:

«Um genügend erneuerbare Energie bereitzustellen, muss ein deutlicher Ausbau der Solarenergie erfolgen.»

Die Regierung der Stadt Lausanne in der Waadt liess verlauten, sie wolle bis 2030 alle Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren aus der Stadt verbannen. «Ich denke, dass die Städte gar keine rechtliche Grundlage für diese Massnahme haben», sagt Peter Jans. Und:

«Inhaltlich scheint mir das zu radikal.»

Damit alle Fahrzeuge gemäss ihrem Lebenszyklus ausgemustert werden können, dürften ab sofort keine fossil betriebenen Motorfahrzeuge in Betrieb gehen. Das sei nicht realistisch, sagt der Vorsteher der Direktion Technische Betriebe der Stadt St.Gallen. Peter Jans sagt aber auch:

«Eine durch den Bund zu erlassende Vorschrift, dass ab 2030 keine neuen Benziner oder Diesel zugelassen wären, würde ich persönlich unterstützen.»

Bei Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen möchte die Stadt mit einem guten Beispiel vorangehen. Der Kauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren muss intern begründet werden, wie Jans sagt. Gerade eben wurden die ersten zwei von 17 neuen Batterietrolleybussen in Betrieb genommen.

Auch die Stadtpolizei machte im vergangenen Spätsommer einen Test mit Elektrofahrzeugen. Die Testergebnisse münden nun in eine E-Fahrzeug-Strategie. Gemäss Sprecher Dionys Widmer sind Hybridautos bei der Polizei seit vielen Jahren im Einsatz, ein rein elektrisch angetriebenes Polizeiauto wurde 2020 bestellt; es wird demnächst geliefert.