100 Millionen für das Klima: St.Galler SP sammelt Unterschriften

Klimaschutz «Die Lage ist extrem ernst»: SP Kanton St.Gallen startet Unterschriftensammlung für 100-Millionen-Klimafonds – möglichst alle fossilen Heizungen sollen weg Der Staat muss mehr finanzielle Anreize für Klimaschutz bieten: Das ist die Idee hinter der Klimafonds-Initiative, welche SP, Juso und mehrere Verbände im Kanton St.Gallen vors Volk bringen wollen. Adrian Vögele 18.11.2021, 15.46 Uhr

SP und Grüne drängen in der Klimapolitik zur Eile. Vor kurzem haben beide Parteien auf nationaler Ebene je eine Volksinitiative für einen Klimafonds im Umfang von sieben Milliarden Franken angekündigt. Bereits weiter fortgeschritten ist die SP Kanton St.Gallen mit ihrem Plan, einen kantonalen Klimafonds im Umfang von 100 Millionen Franken zu schaffen.

Im Kantonsparlament war die Forderung der damaligen SP-Grünen-Fraktion gescheitert - inzwischen hat die SP den ausserparlamentarischen Weg beschritten und will das Anliegen vors Volk bringen. Am Donnerstag hat sie in Rorschach die Unterschriftensammlung für die Initiative «St.Galler Klimafonds» lanciert. Mit im Boot sind Juso, Klimastreik, Mieterverband, Gewerkschaftsbund, VCS, Casafair und Gewerbeverein.

Kanton soll neue Heizungen mitfinanzieren

Nach dem Nein zum nationalen CO2-Gesetz drohe in der Schweiz der klimapolitische Stillstand, warnt SP-Präsidentin Andrea Scheck. Die Lage sei extrem ernst:

«Nur mit einem hohen Tempo können wir die schlimmsten Folgen der Krise noch verhindern.»

Das bedeutet aus Sicht von SP, Juso und Verbänden auch, dass der Kanton sofort mehr finanzielle Anreize für Klimaschutz schaffen muss. Einerseits solle die Bevölkerung diese Rechnung nicht alleine bezahlen müssen, sagt Scheck. «Andererseits können wir uns einfach nicht leisten, noch länger zu warten.» Die 100 Millionen Franken aus dem Klimafonds sollen wie folgt verwendet werden:

Förderung von klimafreundlicheren Heizungen. Möglichst alle Öl- und Gasheizungen sollen ersetzt werden.

Energetische Sanierung von Gebäudehüllen

Ausbau der Stromgewinnung durch erneuerbare Energien wie Fotovoltaik, Windkraft und Biomasse

Weitere gezielte Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs

Finanziell könne sich der Kanton St.Gallen die 100 Millionen gut leisten, sagt Scheck - und verweist auf die rund 1,5 Milliarden Franken Eigenkapital. Statt für Steuersenkungen, wie von FDP, SVP und Mitte beabsichtigt, solle der Kanton lieber Geld für den Klimaschutz ausgeben.

«St.Galler Energiegesetz ist schwach»

Gerade über die fossilen Heizungen hatte das Kantonsparlament bei der Beratung des neuen Energiegesetzes im vergangenen Jahr heftig gestritten. Das Resultat: Die Hauseigentümerinnen und -eigentümer dürfen in St.Gallen auch weiterhin neue Öl- und Gasheizungen einbauen lassen - sofern sie den Bedarf des Gebäudes für fossile Energie um zehn Prozent senken.

Diese Einschränkung sei viel zu bescheiden, sagt Ruedi Blumer, SP-Kantonsrat sowie Vertreter des Mieterverbands und des VCS. Generell sei das neue Energiegesetz schwach - der Umbau hin zu klimafreundlicheren Lösungen im Kanton gehe viel zu langsam voran. «Mit dem St.Galler Klimafonds können wir das beschleunigen.» Gerade auch Mieterinnen und Mieter - «das sind etwa 60 Prozent der Bevölkerung» - hätten ein Interesse daran, dass Gebäude energetisch saniert und fossilfreie Heizungen eingebaut würden. Mit der Unterstützung aus dem Klimafonds würden die Investitionskosten reduziert, und die Betriebskosten seien danach deutlich tiefer, «was zu sinkenden Mietkosten führt».

Ein fortschrittlicheres Energiegesetz als St.Gallen habe etwa der Kanton Glarus, sagt Blumer: «Wenn dort eine Heizung ersetzt werden muss, kommen Systeme mit fossilen Brennstoffen nicht mehr in Frage.»

Vorwärtsmachen trotz enttäuschender Resultate an der Klimakonferenz

SP-Nationalrätin Claudia Friedl betont, die Klimakrise sei auch in der Schweiz direkt spürbar geworden - extreme Ereignisse wie Trockenheit und Überschwemmungen seien in den vergangenen Jahren immer häufiger geworden. Gleichzeitig sei die internationale Gemeinschaft - und mit ihr auch die Schweiz - bei den Klimamassnahmen nicht auf Kurs. Die Resultate der jüngsten Klimakonferenz in Glasgow seien enttäuschend. «Erst recht müssen wir nun vorwärts machen - auf allen Ebenen, auch kantonal.» Der St.Galler Klimafonds habe den Vorteil, dass auf diese Weise sehr rasch Geld für Klimaschutzmassnahmen fliessen könne.

«Wenn wir nicht handeln, wird die Klimakrise weit mehr Geld kosten»

Chiara Gerster, Vorstandsmitglied der Juso St.Gallen, sagte, der Kanton St.Gallen habe bisher in der Klimapolitik nur zögerlich bis gar nicht gehandelt. Dabei müsse die Klimaerwärmung mit allen Mitteln bekämpft werden, gerade auch aus Sicht der jungen Menschen, «die eine Zukunft auf diesem Planeten brauchen». Auch Gerster stellte fest, der Kanton könne die 100 Millionen Franken für den Klimafonds «locker entbehren». Vor allem wenn man bedenke, «dass die Klimakrise - wenn wir jetzt nicht handeln - auf lange Sicht weit mehr Geld kostet».

Die Grünen sind nicht im Initiativkomitee

Die Unterschriftensammlung für die Initiative startet am 27. November, rund um den Kanton. Innert 5 Monaten müssen mindestens 4000 Unterschriften zusammenkommen, damit das Volk über die Initiative abstimmen kann. Nebst der Juso und den erwähnten Verbänden hätten weitere soziale und Umweltorganisationen ihre Unterstützung zugesichert, sagt Scheck. Auffallend ist, dass die Grünen nicht zum im Initiativkomitee gehören. Warum nicht? Der Zeitdruck habe gegen eine überparteiliche Kooperation gesprochen, so Scheck. «Wir wollten die Initiative möglichst schnell vorantreiben.» Blumer ergänzt, in den Vorständen der beteiligten Verbände seien auch Parteimitglieder der Grünen vertreten. «Die Grünen sind also durchaus eingebunden und unterstützen den Klimafonds.»