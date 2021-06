Klimapolitik «Es ist wohl attraktiver, grün zu wählen, als das eigene Portemonnaie aufzumachen»: Ostschweizer Parlamentsmitglieder äussern sich zum Absturz des CO2-Gesetzes Nach dem Nein zum CO2-Gesetz ist der Kurs der Schweiz in der Klimapolitik unklarer denn je. Wie soll es weitergehen? Ostschweizer Bundesparlamentarier nehmen Stellung. Adrian Vögele 14.06.2021, 19.00 Uhr

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nicht einmal zwei Jahre ist es her, seit die Umweltparteien bei den nationalen Wahlen einen Sieg feierten. Die Klimafrage hatte den ganzen Wahlkampf dominiert – und jetzt das: Der Schweizer Rezept für die Klimapolitik, das CO2-Gesetz, ist in der Volksabstimmung gescheitert. Für die Gewinnerin, die SVP, ist der Fall klar: Das Parlament hat am Volk vorbei politisiert. Schon vergangene Woche hatte Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat, gesagt, der Wind in der Bevölkerung habe seit den Wahlen gedreht.

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Das sehen nicht alle in der Partei so. «Die Grundstimmung ist meines Erachtens unverändert», sagt Ständerat Jakob Stark (SVP/TG) mit Blick auf die Wahlen von 2019. Es gelte nach wie vor, die Ergebnisse in «nachvollziehbare und akzeptierte Schritte» umzusetzen.

«Vielen ist nicht bewusst, dass das notwendig ist»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Auch andere Ostschweizer Parlamentsmitglieder glauben nicht, dass in der Bevölkerung ein Sinneswandel stattgefunden hat. «Ich schätze, dass die grosse Mehrheit weiterhin zur Klimapolitik steht», sagt Kurt Egger (Grüne/TG). Claudia Friedl (SP) sagt ebenfalls: «Das ist kein genereller Umschwung.» Allerdings: «Vielen ist vielleicht wirklich noch nicht bewusst, dass es absolut notwendig ist, Massnahmen zu ergreifen.»

Dazu findet Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) deutliche Worte:

«Es ist wohl attraktiver, sein ökologisches Gewissen mit der Wahl einer grünen oder grünliberalen Partei zu beruhigen, als das eigene Portemonnaie aufzumachen.»

Wenn es ums Geld gehe, sei in Abstimmungen Zurückhaltung gefordert. «Ich erinnere an die Preiserhöhung für die Autobahnvignette.» Auch diese war an der Urne gescheitert. Allerdings: Aus Paganinis Sicht ist das Gesetz vor allem wegen der zeitgleichen Abstimmung mit den Agrarinitiativen gescheitert. Gerade die Ostschweiz sei von diesen Initiativen besonders betroffen gewesen. «Das hat vor allem die Landbevölkerung mobilisiert.» Hinzu komme, dass das CO2-Gesetz viele Angriffsflächen geboten habe. «Es war halt ein austarierter Kompromiss, zu dem alle etwas hätten beitragen müssen.»

Komplexe Vorlagen haben es schwer

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Thomas Brunner (GLP/SG) sagt, komplexe Vorlagen hätten es heutzutage generell schwer. «Wie viele Leute haben den Abstimmungstext wohl tatsächlich gelesen?» Das erleichtere den Gegnern, gebetsmühlenartig auf der Vorlage herumzuhacken – und zwar auf tatsächlichen Schwachstellen genauso wie auf unzutreffenden Legenden. Zwar glaubt auch Brunner nicht, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung grundlegend geändert hat. Darauf deute auch die Annahme der kantonalen Energievorlage in St.Gallen hin. Jedoch: «Unverbindliche Absichtserklärungen finden leichter Zustimmung als griffige Massnahmen. Auch ist es menschlich, Probleme gern bei anderen zu verorten statt bei sich selbst.» Der Ostschweizer Bevölkerung etwa gehe es mehrheitlich gut. «Wo etwas nicht akut schmerzt, ist man mässig veränderungsfreudig.»

Beim öffentlichen Verkehr ansetzen

Friedl vermutet, das Thema Mobilität habe für die ländliche Bevölkerung – etwa in St.Gallen – eine wichtige Rolle gespielt. «Je besser der öffentliche Verkehr, desto kleiner die Angst, abgehängt zu werden.» Das müsse man in der weiteren Diskussion über die Klimapolitik berücksichtigen. Nach der Niederlage an der Urne gehe es darum, jede vorgeschlagene Massnahme genau zu prüfen. «Und dann braucht es neue, sozial gerechte Massnahmen.» Dazu gehöre ein grosses Investitionsprogramm etwa für mehr öffentlichen Verkehr und Gebäudesanierungen.

Paganini sagt über das weitere Vorgehen: «Es schadet nicht, jetzt einmal durchzuatmen, nachzudenken und parteiübergreifende Gespräche zu führen.» Für gewisse Regelungen, die noch dieses Jahr auslaufen, etwa die Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure oder die Befreiung der Unternehmen von der CO2-Abgabe, brauche es rasch eine neue Lösung. «Alles andere will gut überlegt sein.» Paganini bezweifelt, dass die Aufteilung des abgelehnten Gesetzes in mehrere Teile erfolgversprechender wäre. Er tendiere eher zu einem neuen Gesamtgesetz, mit Lenkungsabgaben und Gebäudeprogramm, aber ohne weitergehenden Klimafonds und ausserdem mit tieferen Ansätzen für CO2-Abgabe und Benzinpreisaufschlag.

«Jetzt bleiben noch Vorschriften und Investitionen»

Kurt Egger, Thurgauer Grünen-Nationalrat. Bild: PD

Ob die Lenkungsabgaben noch zu retten sind, ist allerdings umstritten: Die Flugticketabgabe und andere Lenkungsabgaben seien wohl nicht mehrheitsfähig, sagen andere Ostschweizer Parlamentarier. «Davon muss man vorläufig Abschied nehmen», sagt Egger. «Damit bleiben Vorschriften und staatliche Investitionen.» Der Grünen-Nationalrat denkt etwa an Vorschriften für emissionsfreie Personenwagen ab 2030. Bei den Investitionen könne man etwa auf Unterstützung für den Ersatz fossiler Heizungen oder für Gebäudesanierungen setzen.

Stark sieht als nächsten Schritt eine «breite Auslegeordnung in den zuständigen Kommissionen». Das Parlament müsse schlankere, konsequentere und massvollere Vorlagen ausarbeiten. Unter anderem dürften Ölheizungen nicht verboten werden, «solange die Energieversorgung im Winter fraglich ist».