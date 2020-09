Klimaabgabe auf Privatflüge: Ostschweizer Ständeräte treten auf die Bremse Nicht nur gewöhnliche Flugpassagiere sollen eine Klimaabgabe bezahlen – sondern auch diejenigen, die mit Privatjets unterwegs sind. Dies hat das Bundesparlament entschieden. Mit der konkreten Regelung tut es sich aber schwer. Am Montagabend im Ständerat stimmten mehrere Ostschweizer Ratsmitglieder dafür, die Massnahme abzuschwächen. Adrian Vögele aus Bern 07.09.2020, 19.40 Uhr

Grosse Businessjets auf dem Flugplatz Altenrhein. Hanspeter Schiess

Es geht um Fairness: Dieses Argument war immer wieder zu hören, wenn im Bundeshaus über die Klimaabgabe für Privatflüge diskutiert wurde. Man kann nicht eine Flugticketabgabe für normale Flugpassagiere ins Gesetz schreiben und zugleich die «oberen Zehntausend», die in Privatjets unterwegs sind, nicht zur Kasse bitten: Diese Ansicht setzte sich bei der Beratung des CO2-Gesetzes sowohl im Stände- als auch im Nationalrat durch.

Schwer tut sich das Parlament aber mit den konkreten Regelungen für diese Abgabe. Am Montagabend beugte sich der Ständerat über den Beschluss des Nationalrats, der vorsah, die Klimaabgabe auf Privatflüge mit Maschinen ab einem maximalen Startgewicht von 5,7 Tonnen zu erheben, und zwar im Bereich zwischen 500 und 5000 Franken.

Kommission wollte Geltungsbereich stark einschränken

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP). Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Umweltkommission des Ständerats hatte hingegen vorgeschlagen, die Abgabe erst bei Flugzeugen ab 8,6 Tonnen maximalem Startgewicht zu erheben. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wehrte sich dagegen: Mit dieser Anpassung betreffe die Abgabe nur noch rund 3200 Flüge pro Jahr, und zwar solche mit grossen Maschinen. «Erklären Sie der Bevölkerung mal, warum ein Privatjet mit 18 oder 19 Passagieren von der Flugticketabgabe ausgenommen ist und in einem Flugzeug mit 200 Passagieren jeder Einzelne für die genau gleiche Strecke eine Flugticketabgabe bezahlt.» In der Version des Nationalrats wären deutlich mehr Flüge betroffen, rund 18'000 pro Jahr.

Nur Rechsteiner stimmte für die strengere Variante

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Der Ständerat entschied sich dann zwar für die strengere Regelung gemäss Nationalrat - allerdings eher knapp, mit 23 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die einzige Ostschweizer Stimme zugunsten der strengeren Variante stammte von Paul Rechsteiner (SP/SG). Für die weniger scharfe Variante stimmten Andrea Caroni (FDP/AR), Daniel Fässler (CVP/AI), und Benedikt Würth (CVP/SG). Die Thurgauer Ratsmitglieder Brigitte Häberli-Koller (CVP) und Jakob Stark (SVP) enthielten sich in der Abstimmung.

Knapp angenommen wurde danach die Forderung, die Abgabe auf 500 Franken zu beschränken. Mehrere bürgerliche Kommissionsmitglieder hatten diesen Antrag gestellt, unter ihnen Fässler und Stark. Dies trotz Sommarugas Warnung, die Lenkungswirkung werde bei diesem Betrag nur noch gering sein: «Wenn Sie wissen, was es kostet, sich mit einem Privatflugzeug irgendwohin zu bewegen, dann wissen Sie: Wir bewegen uns hier in Grössenordnungen, in welchen diese 500 Franken einfach überhaupt keine Rolle mehr spielen.»