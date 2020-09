Thurgauer gräbt Streuwiese um und sät Klee in der Flachmoorzone Das Bezirksgericht Arbon verurteilt den Besitzer eines Seegrundstücks. Er habe das Naturschutzgesetz missachtet. Ida Sandl 01.09.2020, 04.30 Uhr

Der Eingangsbereich der Liegenschaft Schlossgasse 4 in Arbon, wo sich auch das Bezirksgericht befindet. Reto Martin

Warum er es getan hat, bleibt den Arboner Richtern ein Rätsel. Vielleicht habe der Beschuldigte gedacht, auf seinem Land dürfe er machen, was er wolle, mutmasst die vorsitzende Richterin bei der Begründung des Urteils.

Aber das darf er nicht. Denn ein Teil des Seegrundstücks, das dem 40-Jährigen gehört, liegt im Naturschutzgebiet und ist ausgewiesen als Flachmoor von nationaler Bedeutung. Auf diesem Abschnitt hat der Beschuldigte anfangs 2018 die geschützte Streuwiese gemulcht, also umgegraben. Als danach nichts mehr gewachsen sei, hat er eine Futterwiesenmischung angesät. Im Sommer 2018 habe er die Wiese noch mehrmals mit dem Rasenmäher gestutzt.

Der Anruf kam, als er die Saat ausstreute

Nach Ansicht der Staatsanwältin sind diese Aktionen dem Flachmoor schlecht bekommen. Die Futterwiesen-Gräser und der Klee hätten die typischen Moorpflanzen zurückgedrängt. Der Beschuldigte verteidigt sich: Der zuständige Mitarbeiter der Gemeinde habe ihn auf dem Handy angerufen als er gerade beim Säen war und ihm erklärt, dass er nur eine «spezielle Mischung» säen dürfe. Doch da sei er schon mittendrin gewesen.

Aus Sicht des Gerichts hätte der Mann spätestens ab dem Zeitpunkt des Anrufs, mit dem Säen aufhören und die Gemeinde fragen müssen, wie er den Schaden mindern könne. Anstatt den Rest auch noch einzustreuen.

Es handle sich um «Missverständnisse», die seinem Klienten jetzt vorgeworfen werden, argumentiert sein Anwalt. Die Absprachen mit der Gemeinde seien stets nur mündlich erfolgt. «Schriftliche Korrespondenz hat es nicht gegeben.» Der Verteidiger beantragt einen Freispruch. Die Richter sollten sich die Parzelle anschauen. Es sei alles wieder wie vorher.

«Von Zerstörung der Ufervegetation kann keine Rede sein.»

Der Beschuldigte findet, es werde mit zweierlei Mass gemessen. Sein Eigentum werde nicht respektiert: Velofahrer, Fussgänger und Wanderer hätten sich munter auf seinem Grund und Boden getummelt bis er ein gerichtliches Betretungsverbot erwirkt habe. Andererseits würden die Naturschützer sehr genau beobachten, was er dort mache.

«Man fühlt sich schon sehr überwacht.»

Für das Gericht hat der Beschuldigte gegen das Natur- und Heimatschutzgesetz verstossen. «Sie haben in einem hochsensiblen Bereich massiv eingegriffen», sagt die Richterin bei der Begründung des Urteils. Er hätte sich schlaumachen müssen, was erlaubt sei und was nicht. Sein Verschulden sei jedoch leicht und die Prognose gut. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 170 Franken. Er muss eine Busse von 900 Franken und die Hälfte der Gerichts- und Verfahrenskosten zahlen, insgesamt 1850 Franken.

Nach dem Willen der Staatsanwältin wäre die Strafe höher ausgefallen. Sie hatte neben der bedingten Geldstrafe eine Busse von 1700 Franken und eine Übertretungsbusse von 1000 Franken beantragt. Dazu hätte der Beschuldigte die vollen Verfahrenskosten tragen müssen.

Ein Anklagepunkt ist verjährt, ein anderer nicht genug bewiesen

Allerdings ist ein Anklagepunkt – es geht um einen Zaun ohne Baubewilligung – bereits verjährt. Der Beschuldigte habe den Zaun auch sofort entfernt als die Gemeinde ihn rügte. Für den Vorwurf, dass er das gemähte Schilf auf dem Grundstück der Gemeinde entsorgt habe, fanden die Richter zu wenig Beweise. Der Verteidiger legte Rechnungen vor, demnach das Schnittgut rechtmässig entsorgt worden sei.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.