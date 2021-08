Sind Klassenhilfen billige Lehrer? Die Regierung widerspricht

Klassenhilfe Günstiger Ersatz für Lehrpersonen? Drei Viertel der St.Galler Schulgemeinden setzen Klassenassistenzen ein – was die Regierung dazu sagt Klassenassistenzen werden an manchen Schulen auch für Aufgaben eingesetzt, für die sie nicht qualifiziert sind: Diesen Vorwurf erheben Bildungspolitiker verschiedener Parteien im St.Galler Kantonsrat. Die Regierung nimmt Stellung. Adrian Vögele 04.08.2021, 13.14 Uhr

Klassenassistenzen dürfen Lehrpersonen unterstützen, aber nicht ersetzen. Bild: Imago

In vielen Schulhäusern sind sie eine willkommene Unterstützung und oft ein fester Teil des täglichen Betriebs: Personen, welche als Klassenassistenz die Lehrkräfte im Unterricht unterstützen. Die Rolle hat allerdings ihre Tücken. Im Kanton St.Gallen ist eine politische Diskussion darüber entbrannt, wie diese Assistentinnen und Assistenten in den Schulzimmern konkret eingesetzt werden. Bildungspolitikerinnen und -politiker aus verschiedenen Parteien äussern den Verdacht, dass die Klassenassistenzen teilweise auch in Bereichen tätig sind, für die ihnen die Qualifikation fehlt. «Klassenassistenzen statt pädagogisches Fachpersonal?» – diese Frage warfen Sandro Wasserfallen (SVP), Franziska Steiner-Kaufmann (CVP), Bernhard Hauser (SP), Jens Jäger (FDP) und Michael Sarbach (Grüne) im vergangenen Frühling in einem Vorstoss im Kantonsparlament auf.