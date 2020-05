Kitaplätze im Kanton St.Gallen sollen günstiger werden: Parlament nimmt neues Gesetz in erster Lesung an Die Themen reichen von Lehrmitteln bis zur Pflegefinanzierung. Das

St.Galler Parlament hat am Dienstag ein finanz- und familienpolitisches Paket geschnürt. Kritik kam von links. Katharina Brenner 19.05.2020, 21.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom kantonalen Steuerdeal sollen künftig auch Eltern profitieren, die ihre Kinder ausserfamiliär betreuen lassen. Andreas Arnold / DPA

Der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker wurde gestern kurzerhand zum Finanzchef. Als solchen bezeichnete ihn SP-Kantonsrat Ruedi Blumer. Der korrigierte seinen Versprecher zwar sogleich, blieb inhaltlich aber dabei: Kölliker argumentiere «nur finanziell» und nicht pädagogisch. Die Gesetzesänderung bei der Finanzierung der Sonderschulung würde auf Kosten der Kinder ausgetragen. Bislang zahlen die Gemeinden jährlich 36'000 Franken pro Kind und Sonderschulplatz, ohne Unterschied zwischen Internat und Tagesschule. Das sei «unverhältnismässig», hält die Regierung fest.

Braucht ein Kind einen Internatsplatz, soll die Gemeinde dafür künftig zusätzliche 20'000 Franken zahlen, also insgesamt 56'000 Franken pro Kind und Jahr. Mit der Erhöhung werde riskiert, dass notwendige Platzierungen nicht gemacht werden, sagte Dario Sulzer im Namen der SP-Grünen-Fraktion. Gerade in kleinen Gemeinden könnte über die neue Finanzierung Druck auf die betroffenen Familien aufgebaut werden, sagte Brigitte Pool für die FDP-Fraktion. Die positiven Aspekte der Vorlage würden jedoch überwiegen.



Der Rat hiess den Gesetzesnachtrag gut. Er ist Teil eines Pakets aus dem Bereich Finanz- und Familienpolitik, ein Potpourri an Themen von Lehrmittel bis Pflegefinanzierung. Darunter fünf Gesetzesnachträge sowie ein neues Gesetz. Hintergrund der Umverteilung von Staatsbeiträgen zwischen Kanton und Gemeinden sind Mindererträge aus dem Systemwechsel beim Bundesfinanzausgleich. Insgesamt soll der Kanton jährlich um 26,5 Millionen Franken von den Gemeinden entlastet werden. Für die Gemeinden ist ab dem Jahr 2022 deshalb mit jährlichen Kosten von gut 52 Franken pro Einwohner zu rechnen.



Fünf Millionen Franken sollen Eltern entlasten



Das neue Gesetz, das Kinderbetreuungsgesetz, ist ein Ergebnis des kantonalen Steuerdeals. Es geht dabei um jährlich fünf Millionen Franken. Mit diesem Betrag sollen Eltern bei der ausserfamiliären Kinderbetreuung finanziell unterstützt werden. Im Kanton St. Gallen kommen sie derzeit für zwei Drittel der Kosten der externen Kinderbetreuung selbst auf. Das letzte Wort beim neuen Kinderbetreuungsgesetz wird das Volk haben. Anders als bei den Sonderschulen zeigte sich die Linke mit dieser Vorlage zufrieden. Co-Fraktionschefin Bettina Surber sagte:

«Wir freuen uns, dass wir hier einen Schritt vorwärtskommen.»

Die Coronawochen hätten gezeigt, wie wichtig die externe Kinderbetreuung für Gesellschaft und Wirtschaft sei.



Gemeinden, die sich stark engagieren sollten belohnt werden

Bettina Surber, Co-Fraktionschefin von SP und Grünen Regina Kühne

Einzig am Verteilschlüssel übten die Linken Kritik. Jeder Gemeinde steht ein gewisser Betrag zu, berechnet nach einem Verteilschlüssel: Grundlage ist die Anzahl Kinder zwischen null und zwölf Jahren in einer Gemeinde. Gemeinden, die nur wenige Plätze hätten, könnten diese sehr viel stärker subventionieren als jene mit einem grossen Angebot. Das Gesetz müsse aber auch Gemeinden, die sich stark engagieren, wie beispielsweise die Stadt St.Gallen, belohnen, so Surber.

Regierungsrat Martin Klöti Regina Kühne

Regierungsrat Martin Klöti, Vorsteher des Departements des Innern, verwies auf Artikel 4 des neuen Gesetzes: Nachdem sie die Gemeinden angehört hat, kann die Regierung den Verteilschlüssel per Verordnung anpassen. Das Parlament folgte bei allen sechs Vorlagen dem Entwurf der Regierung. Gegenanträge hatte es einzig von der SP-Grünen-Fraktion gegeben. Neben der Erhöhung der Gemeindepauschale für Sonderschulinternate lehnte sie auch die Mitfinanzierung der Lehrmittel durch die Gemeinden ab.



Würth hat ans Parlament appelliert



Benedikt Würth, St.Galler Finanzchef Regina Kühne

Finanzchef Benedikt Würth rief in Erinnerung, dass Korrekturen «logischerweise» Auswirkungen auf den Aufgaben- und Finanzplan hätten. Die Positionen waren darin bereits berücksichtigt worden. «Logischerweise» wüssten die Parlamentarier auch, dass sich die Problematik durch die Pandemie verschärft habe. Würth bat eindringlich darum, auf dem eingeschlagenen Pfad zu bleiben, «auch wenn nicht jeder im Saal restlos überzeugt ist». Die zweite Lesung der Sammelvorlage soll bereits am Mittwoch erfolgen.