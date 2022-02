Kirche Bei der Pfarrwahl gehen die Thurgauer Katholiken weiter als die evangelische Landeskirche – nur Pfyn hält mit Gemeindepräsident kann jeder werden. Ein Pfarrer braucht zumindest ein Theologiestudium. Das ist aber nur einer der Gründe, warum die Landeskirchen sich schwertun, ihre Pfarrerinnen und Pfarrer regelmässig an der Urne bestätigen zu lassen. Die Thurgauer Katholiken haben den Schritt trotzdem gewagt, nach den Aargauern sind sie schweizweit die Zweiten. Ida Sandl Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.02.2022, 05.10 Uhr

Die Kirche von Tobel: Die erste Bestätigungswahl führte hier zu einer Abwahl des Pfarrers. Bild: Mario Testa

Schon die Premiere endete mit einem Knall: Am 13. Februar wurde prompt der Pfarrer von Tobel abgewählt. Es war das erste Mal, dass die Thurgauer Katholiken ihre Pfarrer an der Urne bestätigten. In der Evangelischen Landeskirche wäre das so nicht möglich gewesen. Hier gibt es die regelmässige Pfarrwahl nicht. Doch welche Möglichkeiten haben evangelische Christen, wenn sie ihren Pfarrer loswerden wollen? Und wie kam es dazu, dass die Thurgauer Katholiken ein so radikal demokratisches Instrument in ihre Landeskirchenverfassung aufnahmen?

Auslöser war, dass die Landeskirchenverfassung total revidiert werden sollte. Dazu kam eine Unzufriedenheit mit der bisherigen Lösung. Diese sah vor, dass ein Pfarrer ebenso wie ein Gemeindeleiter oder eine Gemeindeleiterin nur bei Amtsantritt gewählt wurde. Für die weiteren Amtszeiten galt die Person dann stillschweigend als bestätigt, ausser 20 Prozent der Kirchbürger verlangten eine Bestätigungswahl. Dies musste schriftlich erfolgen und mindestens ein Jahr vorher beim Kirchenrat eingereicht werden. Eine riesige Hürde.

Urs Brosi, Generalsekretär der Katholischen Landeskirche Thurgau. Bild: Donato Caspari

Urs Brosi, Generalsekretär der Katholischen Landeskirche Thurgau, sagt:

«Dass 20 Prozent der Stimmberechtigten unterzeichnen, ist in einer grösseren Kirchgemeinde heute fast nicht mehr zu schaffen.»

Da nur etwa fünf bis zehn Prozent der Kirchenmitglieder regelmässig die Gottesdienste besuchten. Ausserdem befürchtet Brosi, dass durch die Unterschriftensammlung eine Konfliktsituation noch angeheizt werde.

Die Idee der Bestätigungswahl fand überraschend schnell eine Mehrheit. An der Pastoralkonferenz 2014, der Versammlung aller seelsorgerisch tätigen Mitarbeiter, sprachen sich 15 von 20 Anwesenden dafür aus, dass sich auch die Pfarrer alle vier Jahre einer Wahl stellen müssen. Aus Sicht von Brosi «ein relativ deutliches Zeichen». An der Synode 2020, bei der die neue Landeskirchenverfassung beraten wurde, sei über die Bestätigungswahl gar nicht mehr gross diskutiert worden.

Allerdings ist die römisch-katholische Kirche ein Spezialfall in vielerlei Hinsicht. Sie untersteht nicht nur dem staatlichen, sondern auch dem kanonischen Recht, das weltweit gilt. Dieses besagt, dass es dem Bischof zustehe, einen geweihten Priester zum Pfarrer, das heisst zum Leiter einer Pfarrei, zu ernennen. Brosi sagt:

«Wir mussten also eine Regelung finden, die auch für den Bischof bekömmlich ausgestaltet ist.»

Diese fand man, indem nur Kandidaten in der Pfarrwahl gewählt werden können, die vom Bischof zugelassen sind.

Dass es nun gleich bei der ersten Durchführung eine Abwahl gegeben hat, ist für Brosi kein Grund, die Bestätigungswahl in Frage zu stellen. «Im Normalfall braucht ein Pfarrer eine solche Wahl nicht zu fürchten.» Die neue Regelung könne besonders für Frauen von Vorteil sein, sagt Brosi. «Wenn etwa eine Gemeindeleiterin alle vier Jahre ein gutes Ergebnis erzielt, stärkt sie dies auch gegenüber Kritikern, die lieber einen Priester hätten.»

Die Katholische Kirche Thurgau ist nach den Aargauern die zweite Landeskirche, die eine regelmässige Bestätigungswahl eingeführt hat. Die Aargauer waren schon 100 Jahre früher dran. Damals, im Rahmen der staatlichen Anerkennung, sei die Kirche angehalten worden, sich demokratisch zu verankern. Dazu gehöre eben auch die Pfarrwahl, sagt Kirchenratspräsident Luc Humbel. Ihm ist in den letzten zehn Jahren keine Abwahl eines Pfarrers bekannt.

Ernst Ritzi ist Aktuar der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Bild: Donato Caspari

In den evangelischen Kirchgemeinden im Thurgau wird der Pfarrer oder die Pfarrerin bei Amtsantritt gewählt, mehrheitlich während der Versammlung. Danach gelten die Pfarrpersonen alle vier Jahre stillschweigend als wiedergewählt, wenn nicht die Behörde durch einen Beschluss oder die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger mit einer Unterschriftensammlung eine Bestätigungswahl verlangen. Das ist meistens dann der Fall, wenn es Probleme gibt. In der Regel ist es die Behörde, die eine Bestätigungswahl will. Dies muss sie dann der Pfarrperson aber mindestens ein Dreivierteljahr vorher in einem vertraulichen Gespräch mitteilen.

Pfarrer oder Pfarrerin haben so neun Monate Zeit, sich eine neue Stelle zu suchen und mit ihrer Kündigung einer Abwahl zuvorzukommen. «Sie haben die Chance auf einen Neuanfang, ohne das Gesicht zu verlieren», sagt Ernst Ritzi, der Aktuar der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Er kennt etwa zehn Beispiele, bei denen es so gelaufen ist, ohne dass der Konflikt öffentlich geworden wäre. In einer neuen Kirchgemeinde gibt es dann vielleicht gar keine Probleme.

Verlangt die Basis eine Pfarrwahl, braucht es dafür die Unterschriften von 20 Prozent der Mitglieder einer Pfarrgemeinde. Eine regelmässige Pfarrwahl – wie bei den Katholiken – hält Ritzi für problematisch. Als Gemeindepräsident sei jeder wählbar, ein Pfarrer müsse jedoch mindestens ein Theologiestudium abgeschlossen haben. Fragt sich also, welche Namen auf den Stimmzetteln überhaupt gültig seien. «In einer Kirchgemeinde wäre beinahe schon unser Kirchenratspräsident Wilfried Bührer als Pfarrer gewählt worden», sagt Ritzi. Die andere Möglichkeit ist, dass Leerstimmen – wie bei den Katholiken – mitgezählt werden. Ritzis Bedenken:

«Dann kann die Wahl als Denkzettel oder Abrechnung mit der Pfarrperson missbraucht werden.»

Nicht immer kommen Pfarrpersonen mit einer Kündigung ihrer Abwahl zuvor. In Bürglen trat vor rund 18 Jahren die gesamte Kirchenvorsteherschaft wegen unüberwindbarer Differenzen mit dem Pfarrer zurück. Der Kirchenrat musste einen Administrator einsetzen, um die Gemeinde zu verwalten. Der Pfarrer wurde schliesslich abgewählt. Hätte sich der Konflikt durch eine regelmässige Bestätigungswahl verhindern lassen? Ritzi glaubt das nicht.

Innerhalb der Evangelischen Kirche Thurgau gibt es so etwas wie ein gallisches Dorf: Vor rund zehn Jahren hat Pfyn die automatische Wiederwahl für das Pfarramt eingeführt. Ohne Not, und obwohl es keinerlei Konflikte gab. «Wir wollten den Puls unserer Kirchgemeinde spüren», begründet Kirchenpräsident Ueli Zuberbühler. Das Ergebnis der Pfarrwahl ist für Zuberbühler so etwas wie ein Seismograf, der die Schwingungen aufzeigt, bevor es zum Beben kommt. Zuberbühler ist überzeugt, dass schwelende Konflikte so frühzeitig erkannt werden können.

Der Kirchenrat sei nicht gerade erfreut gewesen über den Pfyner Alleingang, sagt Ritzi. Aber: «Wir mussten es akzeptieren.» Zuberbühler gibt zu, dass der Aufwand für die regelmässige Pfarrwahl beträchtlich ist. Es sei aber ein wichtiger Schritt, um mit der Basis im Gespräch zu bleiben.

«Wir müssen uns als Kirche dem Leben anpassen, sonst machen wir uns überflüssig.»

