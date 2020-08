Interpol hat ihn zur Verhaftung ausgeschrieben: Heute steht der 79-Jährige wegen sexueller Handlungen mit Kindern in Frauenfeld vor Gericht Der Schweizer wurde mit seiner Ehefrau im Dezember 2000 in Bombay verhaftet, als er gerade Sexfilme mit nackten Strassenkindern drehen wollte. Das Paar ist mit falschen Pässen aus Indien geflohen und lebt jetzt im Thurgau. Ida Sandl 25.08.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So berichtete der «Blick» damals über den Fall.

Heute steht ein Mann vor dem Bezirksgericht Frauenfeld, der von Interpol per Haftbefehl gesucht wird. Ihm werden sexueller Missbrauch von Kindern und Entführung vorgeworfen. Begangen wurden die Verbrechen im indischen Bombay. Gemäss der Website von Interpol ist der Haftbefehl noch gültig. Trotzdem lebt der Mann unbehelligt im Thurgau. Denn die Schweiz liefert ihre Staatsbürger nicht aus bei Straftaten, die in einem anderen Land begangen wurden. Auch für die drei Jahre jüngere Ehefrau hat Interpol einen Haftbefehl erlassen.

Der Beschuldigte ist mittlerweile 79 Jahre alt, offensichtlich hat er nichts aus seiner Vergangenheit gelernt. Er ist in Frauenfeld der mehrfachen sexuellen Handlung mit Kindern und der mehrfachen Pornografie angeklagt.

Strassenkinder mit Süssigkeiten gelockt

Vor 20 Jahren wurden der Mann und seine Frau in Bombay verhaftet. Sie waren in einem Fünfsternehotel mit zwei Strassenkindern – acht und neun Jahre alt – erwischt worden. Das Ehepaar war dabei, die Kinder zu filmen. Alle waren nackt. Die beiden Schweizer wurden auf der Stelle verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Der Missbrauch kam ans Licht, nachdem die Polizei einen Tipp von einer Kinderschutzorganisation erhalten hatte. Das schrieb die Nachrichtenagentur Associated Press im Februar 2003.

Ehepaar reiste regelmässig nach Indien

Das Ehepaar wollte die Kinderpornos via Internet verbreiten. Bei der Razzia im Hotel fand die Polizei weiteres belastendes Material. Darunter waren auch Aufnahmen von Kindern aus Thailand und Sri Lanka. Auch die damalige Wohnung der Eheleute im Kanton Zug wurde durchsucht. Bei ihrer Verhaftung seine die Sextouristen bereits das siebte Mal in Bombay gewesen, schrieb der «Blick» im Dezember 2000. Die Fahnder interviewten vor dem Prozess 13 Strassenkinder.

Alle hätten das Ehepaar gekannt. Die Schweizer hatten ein leichtes Spiel mit den mausarmen Strassenkindern. Spielzeug, Kleider, Süssigkeiten, manchmal schon ein warmes Essen reichten aus, um sie in die Luxussuite zu locken. Dort wurden sie zuerst gebadet und dann zu sexuellen Handlungen gezwungen. Dabei soll das Paar auch Sex mit den Kindern gehabt haben.

Massgeblich an der Aufdeckung des Missbrauchs beteiligt war der Kinderrechtsaktivist Sangeeta Punekar aus Mumbai. Er schildert dem «Telegraph of India», dass die Frau wie eine Nonne gewirkt habe.

«Sie hat sogar eine Bibel mit sich herumgetragen.»

In den Filmen, die das Paar mit den Kindern gedreht hat, sei sie dann aber wie eine professionelle Pornodarstellerin aufgetreten. Während seiner Verhaftung habe sich der Schweizer sehr dreist aufgeführt, er habe geflucht und den Kinderrechtsaktivisten beleidigt mit den Worten: «Ihr Inder seid alle korrupt und ich kann euch kaufen.»

Am 31. März 2003 verurteilte ein indisches Gericht die Kinderschänder zu sieben Jahren Gefängnis. Neben der Haftstrafe müssen die Verurteilten den Kindern einen Schadenersatz von je 5000 Rupien zahlen, umgerechnet waren das damals etwa 150 Franken. Das Gericht hatte 21 Zeugen befragt.

Gegen Kaution auf freien Fuss gesetzt

Das Ehepaar zog das Urteil weiter an die nächste Instanz. 2004 setzte das oberste Gericht Indiens das Ehepaar gegen Kaution auf freien Fuss, obwohl es in der Sache noch nicht entschieden hatte. Die Ausweise wurden zwar eingezogen und die Eheleute hatten die Auflage, Indien nicht zu verlassen. Doch sie nutzten die Gelegenheit und flohen mit falschen Pässen in die Schweiz.

Staatsanwaltschaft Thurgau kennt das Vorleben

Jetzt steht der Mann im Thurgau vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wisse von den Straftaten und der Verurteilung in Indien, versichert ihr Mediensprecher Marco Breu.

Wörtlich schreibt er: «Von entscheidender Bedeutung ist, dass bis zum heutigen Zeitpunkt – nach unseren Erkenntnissen – zu den erwähnten Vorkommnissen auch nach bald 20 Jahren noch kein rechtskräftiges indisches Urteil vorliegt.»