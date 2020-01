Kinderpsychiater zum Kita-Missbrauchsfall: «Ein Trauma setzt sich oft im Körper fest»

Rund 1000 Anfragen jährlich behandelt die Beratungsstelle In Via des Kinderschutzzentrums St. Gallen. Als eine der ersten Anlaufstellen beraten deren Mitarbeiter Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Fachpersonen aus Schulen, Kitas, Sport- und Jugendverbänden, wenn der Verdacht auf psychische, physische, sexuelle oder häusliche Gewalt sowie Vernachlässigung eines Kindes besteht. Das Kinderschutzzentrum bietet auch eine Notunterkunft (Schlupfhuus) für Kinder und Jugendliche an und vermittelt Fachleute wie Therapeuten oder Juristen. (jan)