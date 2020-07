Kinderlose Unternehmer als Glücksfall für Stiftungslandschaft Eine der wichtigsten Stiftungen in der Ostschweiz ist die Steinegg-Stiftung mit Sitz in Herisau. 1996 wurde sie von Heinrich Tanner gegründet und unterstützt seitdem mit namhaften Beiträgen kulturelle und gemeinnützige Projekte, vor allem in Appenzell Ausserrhoden. Jesko Calderara 14.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der promovierte Jurist Heinrich Tanner gründete 1996 die Steinegg Stiftung. Bild: Benjamin Manser

Appenzell Ausserrhoden verfügt über eine vergleichsweise hohe Zahl an potenten Stiftungen. Sie entwickelten sich grösstenteils in den letzten 30 Jahren. Viele seiner wichtigsten Stiftungen verdankt der Kanton kinderlosen Unternehmern, ein Beispiel ist die Steinegg-Stiftung mit Sitz in Herisau. Dessen Gründer ist Heinrich Tanner, eine bedeutende Unternehmerpersönlichkeit. Der promovierte Jurist war im Stahlgeschäft tätig und engagierte sich im Verwaltungsrat mehrerer Schweizer Firmen.

1996 rief er mit seinem Vermögen die Steinegg-Stiftung ins Leben. Sie unterstützt seitdem mit namhaften Beiträgen kulturelle und gemeinnützige Projekte, vor allem in Appenzell Ausserrhoden. Zum Schwerpunkt gehört auch der Erhalt einer gesunden Wirtschaftsstruktur in der Region. So ist die Steinegg Stiftung Mehrheitsaktionärin des Pharmaunternehmens Hänseler und der Textilfirma AG Cilander, zudem hält sie einen Minderheitsanteil an der Cabana. Präsident der Steinegg Stiftung ist Stefan Sonderegger, der beruflich als Stadtarchivar der Ortsbürgergemeinde St.Gallen arbeitet.

Liberale Gesinnung als Grundlage für Stiftungsgründungen

Für das starke Stiftungswesen im Kanton gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem hat die ausgeprägt liberale Gesinnung grossen Einfluss auf die Entwicklung gehabt. Denn Stiftungen sind letztlich Ausdruck eines freiwilligen gesellschaftlichen Engagements. Dazu kommt das reformierte Arbeitsethos, welches die Grundlage für die Frühindustrialisierung und die Textilblüte in Ausserrhoden bildete. Der daraus entstandene Wohlstand ermöglichte erst die Wohltätigkeiten. Es verwundert deshalb kaum, dass vor allem Herisau als grösster Industriestandort im Appenzellerland über finanzstarke Stiftungen verfügt.

Kaum Angaben über Vermögen und Ausschüttungen

Im kantonalen Handelsregister sind über 100 Stiftungen aufgelistet, darunter rund zehn grössere Vergabestiftungen. Dazu zählen einerseits Vermögensstiftungen, die aus einem Nachlass entstanden sind. Der Stiftungszweck entspricht dem Willen des Stifters. Anderseits gibt es Unternehmensstiftungen wie die erwähnte Steinegg- und die Metrohm-Stiftung, welche Beteiligungen an bedeutenden Industriefirmen halten. Der Schweizer Stiftungsreport 2018 schätzt das Vermögen aller Stiftungen im Kanton auf rund 318 Millionen Franken. Werden die stillen Reserven bei Liegenschaften und Beteiligungen berücksichtigt, so dürfte die Vermögenssubstanz allerdings wesentlich höher liegen. Konkrete Zahlen werden keine veröffentlicht, genauso wenig wie Angaben zu den jährlichen Ausschüttungen. Denn egal ob grosse oder kleine Vergabungen: Stiftungen sind diskrete Geldgeber. Oftmals fliessen die zugesagten Beiträge, ohne dass die Öffentlichkeit davon gross Notiz nimmt. Das hat wohl auch mit der Bescheidenheit der Stiftungsgründer und der den Appenzellern eigenen Mentalität zu tun.