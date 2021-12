Ostschweizer Kinderspital plant Impfstelle für 5- bis 11-Jährige

Kinderimpfung Ostschweizer Kinderspital plant Impfstelle für Fünf- bis Elfjährige – wann der Impfstoff kommt, ist noch unklar Nun liegt sie vor: die Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission und des Bundesamtes für Gesundheit. Bis die ersten Kinder in der Ostschweiz geimpft werden, dürfte es noch etwas dauern – denn: Noch ist unklar, wann der Impfstoff in die Kantone geliefert wird. Regula Weik Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Österreich impft die Kinder bereits: ein Mädchen bei seiner ersten Coronaimpfung im November in Wien. Bild: Lisa Leutner / ap

Als die halbe Schweiz schon im Wochenendmodus war, flatterte die Meldung herein. Und seither ist sie Thema in vielen Familien. Nicht nur. Über die Kinderimpfung wird in weiten Kreisen debattiert. Und wie immer geht es den einen zu schnell, den anderen zu langsam. Macht es für die einen Sinn, für die anderen überhaupt nicht.

Österreich impft die Kinder bereits seit November, Deutschland startet in diesen Tagen damit. In der Schweiz ist der Impfstoff von Pfizer/Biontech für Fünf- bis Elfjährige seit Freitag zugelassen. Doch, bis die ersten Kinder geimpft werden, dauert es noch etwas. Am Dienstagnachmittag haben die Eidgenössische Impfkommission und das Bundesamt für Gesundheit die Kinderimpfung empfohlen. Christoph Berger, Präsident der Impfkommission, sagte vor den Medien:

«Wir empfehlen die Covid-Impfung allen Kindern von fünf bis elf Jahren – nach individueller Abwägung durch die Eltern.»

Dies, um Quarantänen zu vermeiden und gefährdete Personen zu schützen. Die Empfehlung gelte insbesondere dann, wenn die Kinder selbst ein erhöhtes Risiko hätten. Genesene Kinder sollen sich dann impfen lassen, wenn sie an einer chronischen Krankheit leiden oder mit immungeschwächten Personen zusammenleben oder Kontakt haben.

Bereits am Vortag hatte Berger gegenüber dieser Zeitung festgehalten: Es spreche grundsätzlich nichts dagegen, alle Kinder zu impfen. «Aber für die Bewältigung der Pandemie ist es wichtiger, die ungeimpften Erwachsenen zu impfen.» Bei Kindern, so Berger weiter, sei nicht nur die Virenlast niedrig, auch das Impfrisiko sei es. Genaue Zahlen, wie viele Kinder bisher in der Schweiz mit dem Coronavirus infiziert worden sind, gibt es nicht. Die Impfkommission schätzt, dass etwa 25 Prozent aller Kinder eine Infektion durchgemacht haben.

Wann geht es mit den Impfungen los?

Nun liegen also Zulassung und Empfehlung der Experten auf dem Tisch. Doch wann geht es nun mit den Kinderimpfungen los? Sie würden spätestens in den ersten Januartagen anlaufen, hatte Bundesrat Alain Berset Anfang Woche in Bern erklärt. Bis dann würden die speziellen Impfdosen für Kinder – ihre Dosis entspricht einem Drittel jener für Jugendliche und Erwachsene – eingetroffen, verteilt und bereit sein. Es werde aber versucht, bereits im Dezember erste Impfungen zu ermöglichen. Bestellt sind acht Millionen Dosen des Pfizer/Biontech-Impfstoffs für die Schweiz. Im Moment seien diese aber noch nicht im Land, so der Bundesrat.

Wie weit sind die Vorbereitungsarbeiten in den Ostschweizer Kantonen? Wann wollen sie mit der Kinderimpfung starten? Und: Wo wird geimpft und wer darf die Spritzen setzen?

Wann trifft der Impfstoff in der Ostschweiz ein?

Auf die Frage nach dem Impfstart für Kinder antwortet das Gesundheitsdepartement des grössten Ostschweizer Kantons: «Derzeit ist noch unklar, wann wir den Kinderimpfstoff in der Schweiz beziehungsweise im Kanton St.Gallen erhalten werden.» Dennoch hält das St.Galler Gesundheitsdepartement fest:

«Wir planen, am 12. Januar mit den Impfungen von Kindern zu starten.»

Vorausgesetzt, der Impfstoff ist dann vorhanden. Sobald klar sei, wann dieser im Kanton eintreffe, würden auch die Anmeldungen zur Impfung geöffnet. «Wir gehen derzeit davon aus, dass dies noch vor Weihnachten der Fall sein wird.»

Das Zürcher Kinderspital plant ein Impfzentrum für Fünf- bis Elfjährige. Gibt es solche Pläne auch für das Ostschweizer Kinderspital? Das Gesundheitsdepartement antwortet:

«Es ist eine Impfstelle im Kinderspital geplant.»

Kanton und Kinderspital stünden in engem Austausch; die Planung würde aufeinander abgestimmt. Doch, es sollen nicht allein im Kinderspital Spritzen gesetzt werden.

«Wir werden im Impfzentrum St.Gallen mit der Kinderimpfung starten.»

Die Abklärungen, wo weitere Kinderimpfungen im Kanton angeboten werden, laufen noch.

Impfzentrum in Ausserrhoden, Hausarztpraxen in Innerrhoden

Auch Appenzell Ausserrhoden erklärt auf Anfrage: «Wir gehen davon aus, dass ab Anfang Jahr die Impfung von Kindern möglich sein wird.» Und auch in Ausserrhoden soll dies in erster Linie im Impfzentrum geschehen. Mögliche Ausnahmen seien chronisch kranke Kinder. Diese würden in den ärztlichen Praxen geimpft; dies werde aber noch im Detail geklärt.

«Wir sind bereit», sagt Mathias Cajochen, Sekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements. Die Innerrhoder Kinder werden in den Hausarztpraxen geimpft. Die Hausärztinnen und Hausärzte würden auch Kinder betreuen, sagt Cajochen. Im kleinsten Ostschweizer Kanton gibt es keine Kinderarztpraxen.

Fachpersonal anstellen oder mehr Zeit einrechnen?

Da die grösseren Kantone auf die Impfzentren setzen, bleibt die Frage: Kann dort kindgerecht geimpft werden? Die Impfung von Kindern gilt als aufwendiger als jene von Erwachsenen, da oft grössere Ängste vorhanden sind und manchmal auch ein längeres Gespräch mit den Eltern und Kindern nötig ist. Auf die Frage, ob pädiatrisches Fachpersonal für die Impfung von Kindern in den Zentren angestellt wird, antwortet das St.Galler Gesundheitspersonal: In den Impfzentren arbeite ausgebildetes Personal, das auch Kinder impfen könne.

«Viel wichtiger ist, dass die Zeitfenster für die Impfungen angepasst und genügend Zeit eingeplant wird.»

