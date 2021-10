Kinder in Not «Ich wollte nicht mehr Ferienhäuser für Reiche organisieren»: Wie eine Rorschacherin rumänischen Waisenkindern hilft Die Rorschacherin Astrid Eisenring sammelt derzeit Schulmaterial ein, das sie nach Rumänien schickt. Auch Süssigkeiten sind willkommen, um Waisenkindern an Weihnachten eine Freude zu bereiten. Die 73-Jährige hat aber noch grössere Pläne. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Astrid Eisenring (rechts) packt mit einer Helferin Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not ein. Bild: Jolanda Riedener

Astrid Eisenring bahnt sich den Weg zwischen Porzellan, Matratzen, Jesuskreuzen und Bananenschachteln voller Stofftiere. Das SBB-Lager neben dem Rorschacher Strandbad ist halb Brocki, halb Packstation für Hilfsgüter. An einem langen Tisch, der aus der ehemaligen Flawiler Spitalwäscherei stammt, packt die 73-Jährige Smarties und Schoggi in eine Tüte. Während sich die Herbstblätter färben, denkt die Rorschacherin bereits an Weihnachten – und verpackt Geschenke für Kinder in Rumänien.

«Viele dieser Kinder haben noch nie in ihrem Leben ein Geschenk bekommen.»

Seit über zehn Jahren organisiert Eisenring Hilfstransporte für Bedürftige in Osteuropa. Dort sei die Arbeitslosigkeit hoch, und viele Menschen wüssten nicht, wie sie durch den Winter kommen sollen.

In Italien geschuftet und keinen Lohn bekommen

Astrid Eisenring kennt einen Rumänen, der als Erntehelfer in Italien arbeitete, aber nie einen Zahltag bekam. Zu Hause warteten Frau und Kinder. «Die Familie hat kein Geld für Windeln, und zwei Kinder sind schwer behindert.» Eisenring finanzierte eine Pumpe, damit sie fliessendes Wasser im Haus haben.

«Es fehlt in Rumänien an allen Ecken und Enden», sagt die Frau mit der sozialen Ader, die eine verblüffende Vitalität an den Tag legt. Die verdanke sie ihrem Glauben, sagt die Katholikin, die einst im Immobilienhandel tätig war. Mit 53 hörte sie damit auf. «Ich konnte nicht mehr dahinter stehen», sagt sie.

«Statt Ferienhäuser für Reiche zu organisieren, wollte ich lieber Menschen helfen, denen es nicht gut geht.»

Zwei ältere Bündnerinnen laden zwei Kofferräume voller Spitzer, Farbstiften und Kleidern bei ihr ab. Aus der ganzen Schweiz werden Spenden gebracht. Aus Gunzgen, einem Dorf in der Nähe von Olten, treffen alte Schulstühle und Wandtafeln ein.

Kinder müssen mit einem Plastiksack statt Schulthek in die Schule

Astrid Eisenring verfügt über ein Netzwerk aus rund 40 Helferinnen und Helfern. Sie füllen Zahnpasta und Seifen in Toilettentaschen. Eine Frau aus Untereggen näht in ihrem Ferienhaus in Spanien jeweils Beuteltaschen und Necessaires. Verschiedene Strickgruppen fertigen Pullover, Socken und Mützen an.

Eine pensionierte Lehrerin sortiert Schulsachen, befüllt gebrauchte Schultheke und Etuis mit Farbstiften und Radiergummi. «Viele Kinder in Rumänien oder in der Ukraine müssen mit einem Plastiksack in die Schule. Sie werden sich wohl sehr freuen», sagt Eisenring. Sie habe einmal einem Buben in der Ukraine einen Schulrucksack geschenkt. «Er hat ihn ganz glücklich angeschaut und den ganzen Abend ein- und ausgepackt.»

Eine siebenfache Mutter kümmert sich um das Ressort «Mutter-Kind». Sie stellt Babysachen für werdende Mütter bereit: Nuggi, Schoppen, Babypuder, eine Zahnbürste für die Mama. Eine 81-jährige Italienerin aus Goldach, die drei Mal in der Woche mithilft, packt Schuhe, Geschirr und Haushaltssachen ein. Eine Waldkircherin verpackt mit ihren drei Buben zu Hause Süssigkeiten für Kinder, die das Pech haben, in einem korrupten Land geboren worden zu sein.

Lavabos und Bügeltische aus dem Spital in Flawil

Wenn irgendwo ein Spital oder eine Schule geschlossen wird, wird Astrid Eisenring hellhörig und nimmt mit den Verantwortlichen Kontakt auf. Als das Spital in Flawil im Sommer seine Tore schloss, füllten Eisenring und ihre Helfer zwei Sattelschlepper voll mit Material: Untersuchungsliegen, Bügeltische, Krankenstühle, Tische und Stühle, Bildschirme sowie Trainingsgeräte aus der Physiotherapie. Lavabos, Abwaschmaschinen und Küchen wurden aus dem Spital abmontiert. «Die Leute in Rumänien rissen sich um diese Sachen.»

Eisenring leitete sogar den Transport der Kirchenorgel aus der Spitalkapelle in die Wege. «Viele Rumäninnen und Rumänen sind äusserst musikalisch und wachsen mit Gitarre und Handorgel auf.» Um die Lastwagentransporte zu finanzieren, die sich auf jährlich 60'000 Franken belaufen, betreibt sie das Brocki neben dem Strandbad.

Hoffen auf Schoggi und Bonbons

1500 Weihnachtsgeschenke packen sie und ihre Helferinnen nun ein. «Wir brauchen noch mehr Schokolade und Bonbons.» Sie hofft, dass noch Süssigkeiten gespendet werden – aber solche, die frühestens im April ablaufen, da sie am Zoll ein Lebensmittelzertifikat vorweisen muss.

Astrid Eisenring organisiert in ihrem Brocki Hilfstransporte. Bild: Jolanda Riedener

Die unermüdliche Rorschacherin hat grosse Pläne. Am Handy zeigt sie Fotos von einem Bauernhaus mit zwei Scheunen in Rumänien. «Hier wollen wir Kinder betreuen, einen Mahlzeitendienst für Obdachlose einrichten sowie ein Lager für Hilfsgüter.» Auch Waschmaschinen sollen dort stehen, für Familien, die keine eigene Waschmaschine besitzen. Auf dem umliegenden Land will Astrid Eisenring mit Kindern einen Gemüsegarten anlegen, nach dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe».

www.osteuropa-hilfe.ch

