«Keine weiteren Schnellschüsse»: Regierung will Berufsfachschule Rorschach auflösen – jetzt fordert die Hälfte des Kantonsparlaments ein Moratorium Das Berufsbildungszentrum in Rorschach hat in seiner heutigen Form keine Zukunft: Mit diesem Entscheid hat die St. Galler Regierung viel Ärger verursacht. Der Kantonsrat wird über ein Moratorium entscheiden, das weitere solche Beschlüsse verhindern soll, solange die kantonale Strategie für alle Berufsschulen noch nicht vorliegt. Gut die Hälfte des Parlaments signalisiert Zustimmung. Adrian Vögele 24.11.2020, 12.00 Uhr

Die St. Galler Regierung hat beschlossen, die Berufsfachschule Rorschach in ihrer heutigen Form aufzulösen. Bei der Mitte-Links-Mehrheit im Kantonsparlament kommt das nicht gut an. Bild: Ralph Ribi

Das Schicksal der Berufsfachschule in Rorschach (BZR) ist besiegelt: Die Regierung hat entschieden, die Schule in ihrer heutigen Form aufzulösen und stattdessen das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) von St. Gallen nach Rorschach zu verlegen.

Das heisst, dass diverse Berufe, etwa in den Bereichen Technik und Logistik, künftig nicht mehr in Rorschach unterrichtet werden. Mit diesem Entscheid hat die Regierung in ein Wespennest gestochen: Der Beschluss sei gefallen, ohne dass die Betroffenen einbezogen oder auch nur informiert worden seien, kritisieren Schulvertreter aus der Region.

Keine Schulen schliessen, bevor die kantonale Strategie vorliegt

Die Sache hat nun ein Nachspiel im Kantonsparlament. Denn dieses wartet auf einen Bericht des Regierung zur Weiterentwicklung der Berufsschullandschaft im ganzen Kanton. Dass Kompetenzzentren entstehen sollen, an denen die Berufe inhaltlich gruppiert werden, war bislang eigentlich weitgehend unbestritten. Dass nun aber die Regierung bereits mit der Umsetzung anfängt, bevor die Strategie verabschiedet ist, das stösst auf Widerstand.

CVP: «Unverständnis und grosse Verunsicherung» auch in der Wirtschaft

Die Grünen hatten bereits Anfang November ein Moratorium gefordert, um «Alleingänge» der Regierung bei den Berufsschulen zu verhindern. Jetzt ist klar: Andere Fraktionen verfolgen dasselbe Ziel. Die CVP-EVP-Fraktion kündigt für die Session nächste Woche eine dringliche Motion an.

Auch sie verlangt: Zuerst muss die Strategie auf den Tisch, und dann kann man über einzelne Standorte sprechen – allerdings mit Einbezug der Betroffenen. Der Beschluss der Regierung zur Berufsschule in Rorschach habe bei den Schulen und auch in der Wirtschaft Unverständnis und grosse Verunsicherung ausgelöst.

Andreas Widmer, Präsident der CVP-EVP-Fraktion. Bild: Benjamin Manser

Fraktionschef Andreas Widmer sagt, am Entscheid zu Rorschach lasse sich zwar nichts mehr ändern – «dieses Geschirr ist zerschlagen» – es gehe nun aber darum, «weitere Schnellschüsse des Bildungsdepartements zu vermeiden». Er äussert sich auch kritisch zur Prognose der Regierung, dass bei den Berufsschulen eine Überkapazität drohe:

«Schon in zwei Jahren werden die Schülerzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung wieder zunehmen.»

SP: «Sofortiger Entscheid zu Rorschach war nicht notwendig»

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin. Bild: Regina Kühne

Hinter der dringlichen Motion steht auch die SP, wie Fraktionschefin Bettina Surber auf Anfrage sagt. «Das ist ein überparteiliches Anliegen.» Es gebe keinen Grund, bereits jetzt in die gewachsenen Strukturen der Berufsschulen einzugreifen.

Auch wenn die Regierung gewisse Argumente für den Umzug des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe von St. Gallen nach Rorschach nenne, wie beispielsweise die hohen Mietkosten in der Stadt St. Gallen: «Das eilt nicht – es war nicht nötig, diesen Entscheid jetzt sofort zu fällen.»

Knappe Mehrheit zeichnet sich ab

Noch nicht definitiv entschieden haben die Grünliberalen – sie stehen der Forderung nach einem Moratorium aber wohlwollend gegenüber, wie Kantonsrat Andrin Monstein sagt.

Damit ist klar: Die Motion hat Chancen im Parlament. SP, Grüne, CVP-EVP und GLP haben zusammen die Mehrheit im 120-köpfigen Rat – wenn auch nur knapp, mit 63 Stimmen. Abweichler könnten in der Abstimmung eine entscheidende Rolle spielen.

Die Spitaldiskussion lässt grüssen

Michael Götte, SVP-Fraktionschef. Bild: Benjamin Manser

FDP und SVP werden das Moratorium für die Berufsschulen grossmehrheitlich ablehnen. SVP-Fraktionschef Michael Götte sagt, die Regierung schlage die richtige Richtung ein, wenn sie Rorschach als Kompetenzzentrum für Gesundheits- und Sozialberufe definiere. Genau solche Kompetenzzentren wolle ja auch das Parlament.

«Mir ist es recht, wenn die Entwicklung zügig vorangeht.»

Ein Moratorium sei nicht angebracht. «Wir müssen aufpassen, dass wir bei den Berufsschulen nicht in ein ähnliches Fahrwasser wie bei den Spitälern geraten – und dann jahrelang überhaupt nichts mehr passiert.»

Auch der Gegenseite allerdings werden die Spitäler als treffliches Beispiel dienen: In der Spitaldebatte wurde immer wieder kritisiert, Regierung und Verwaltungsrat würden Tatsachen schaffen, noch bevor das Parlament die Strategie festgelegt habe.

Definitiver Entscheid bereits in der Novembersession?

Raphael Frei, FDP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

FDP-Präsident Raphael Frei räumt ein, die Regierung habe die Rorschacher mit ihrem Beschluss zum Berufsbildungszentrum vor den Kopf gestossen. «Die Kommunikation war schlecht.» Doch ein Moratorium werde die FDP dennoch nicht unterstützen. In Rorschach ein Kompetenzzentrum zu bilden, sei inhaltlich betrachtet sinnvoll.

Das Parlament wird nächste Woche zunächst über die Frage entscheiden müssen, ob die Motion für dringlich erklärt wird. Falls ja, müsste der Beschluss über das Moratorium noch in derselben Session gefällt werden.