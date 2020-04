Keine Open Airs in St.Gallen und Frauenfeld, kein Summerdays in Arbon: Die Ostschweizer Festivals fallen dem Coronavirus zum Opfer

Die Veranstalter der Open Airs in St.Gallen und Frauenfeld sowie des Summerdays haben bislang auf einen definitiven Entscheid der Behörden bezüglich Grossveranstaltungen gewartet. Jetzt ist er da: Die Festivals können nicht durchgeführt werden. 29.04.2020, 14.51 Uhr

Kein Schlamm, kein Relaxen am See und kein Abfeiern zu Hiphop: Das Aus für das Open Air St.Gallen, das Arboner Summerdays und das Open Air Frauenfeld ist Tatsache. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/lim/nat/sko) Lange war unklar, ob und wie die Verantwortlichen des Open Airs St.Gallen, des Summerdays in Arbon und des Open Airs in Frauenfeld auf die Corona-Pandemie reagieren würden. Jetzt steht fest: Alle drei Festivals fallen aus. Dies, da der Bundesrat wegen der Coronakrise bis Ende August Anlässe mit über 1000 Personen nicht erlaubt, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Besucherrückgang und neuer Hauptsponsor

Am Open Air St.Gallen wären dieses Jahr Acts wie Mando Diao, Placebo, Deichkind oder Annenmaykantereit aufgetreten. Für das Festival kommt die Absage zu einem speziell ungünstigen Zeitpunkt. In den vergangenen drei Jahren verzeichnete das Festival einen Besucherrückgang. Anfang dieses Jahres stieg der deutsche Ticket-Gigant CTS Eventim als neuer Mehrheitsaktionär ein, mit Aldi hat das Festival einen neuen Hauptsponsor.

Schnappschüsse von der Sitterbühne wird es dieses Jahr nicht geben. Bild: Urs Bucher

Bei Aldi Suisse hiess es vergangene Woche auf Anfrage: «Sollte das Festival aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden müssen, würden wir dies selbstverständlich sehr bedauern. Natürlich halten wir uns jedoch strikt an die Anweisungen des BAG und akzeptieren diese in jedem Fall zu 100 Prozent.»

Dem Coronavirus zum Opfer fällt nicht nur das Open Air St.Gallen, sondern auch das Summerdays-Festival in Arbon, das ebenfalls von Direktor Christof Huber verantwortet wird. Die bekanntesten Namen dieses Jahr wären Peter Maffay, Kim Wilde, 77 Bombay Street und Patent Ochsner gewesen.

Beste Stimmung an traumhafter Lage: Fans am Arboner Summerdays. Bild: Donato Caspari

Frauenfeld: Ein Drittel der Investitionen bereits getätigt

Auch das europaweit grösste Hiphop-Festival in Frauenfeld fällt dem Coronavirus zum Opfer. Letztes Jahr war das Open Air mit 180'000 Gästen zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Möglich, dass auch dieses Jahr alle Tickets weggekommen wären. Ende März teilte Open-Air-Sprecher Joachim Bodmer nämlich in einem Interview mit, dass die Tickets grösstenteils verkauft und rund ein Drittel der Investitionen bereits getätigt seien.

Wie nun feststeht, wird das Festival nicht stattfinden, die Ausgaben müssen aber dennoch irgendwie finanziert werden. Laut Bodmer sind die Reserven nicht so gross. Bei einer Fragerunde über die sozialen Medien garantierte er den Fans aber, dass der grösste Teil der Tickets zurückbezahlt werde.

Feiernde Fans am Open Air Frauenfeld – das gibt es erst nächstes Jahr wieder. Bild: Andrea Stalder

Absagen weltweit

Auch in anderen Ländern können Open-Air-Festivals nicht durchgeführt werden. Das Glastonbury-Festival in England, das jeweils 200'000 Besucherinnen und Besucher anlockt, fällt aus. Ebenfalls abgesagt wurde das Roskilde-Festival in Dänemark mit rund 160'000 Besucherinnen und Besuchern. Gleiches gilt für die Festivals in Deutschland: Dort sind alle Grossveranstaltungen in Deutschland bis einschliesslich 31. August untersagt.