Keine Geschäfte mehr mit dem Tod Thurgauer Abstimmungskomitee: Die Schweiz soll weiterhin Vorbild sein und Investitionen in Rüstungsfirmen unterbinden. Emil Keller 31.10.2020, 04.05 Uhr

Jost Rüegg, Simon Vogel, Nina Schläfli, Raphael Portmann und David Menzi (von links). Emil Keller

Die Befürworter der Kriegsgeschäfte-Initiative sind sich einig: Wenn Schweizer Institutionen wie die Nationalbank oder die Pensionskassen ihr Geld in ausländische Rüstungsfirmen investieren, ist es mit der viel gelobten Neutralität nicht weit her. Denn dieses Geld sorge für eine internationale Aufrüstung und heize damit die militärischen Konflikte dieser Welt an.