Kein Vaterschaftsurlaub? Keine neuen Kampfjets? Bundespolitiker streiten darum, was sich die Schweiz in der Krise überhaupt noch leisten kann Der Bund gibt Dutzende Milliarden aus für die Coronahilfe. Ostschweizer Parlamentarier fürchten um die Staatskasse: SVP-Nationalrat Mike Egger ist nicht mehr der einzige, der ein Sparpaket für nötig hält. Die Bürgerlichen kritisieren auch die Kosten des geplanten Vaterschaftsurlaubs. Die Linke reagiert verärgert. Adrian Vögele aus Bern 04.06.2020, 14.52 Uhr

Reicht das Geld? Im Herbst entscheidet das Stimmvolk über den 18-Milliarden-Kredit für neue Kampfjets. Auch andere Abstimmungen werden von der Krise überschattet. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nochmals 15 Milliarden: Das Bundesparlament hat weitere Coronakredite beschlossen. Die Aussichten für die Staatskasse sind düster, ein Schuldenberg zeichnet sich ab, und damit drängt die Frage: Was kann sich der Bund jetzt überhaupt noch leisten? Welche neuen Projekte und Ausgaben liegen überhaupt noch drin?

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Walter Bieri / KEYSTONE

Nationalrat Mike Egger (SVP/SG) hat bereits Anfang Mai ein Sparprogramm auf Bundesebene gefordert. «Das Parlament gibt weiter Geld aus, als wäre nichts gewesen», kritisiert er und nennt als Beispiel die Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose sowie Millionenbeiträge für internationale Organisationen. Auch der geplante Vaterschaftsurlaub führe zu hohen Kosten. Er kläre derzeit mit der Verwaltung, ob bereits ein Sparpaket in Vorbereitung sei, sagt Egger. «Da dürfte etwas kommen, Finanzminister Ueli Maurer hat sich ja in dieser Richtung geäussert.» Falls nicht, plant Egger einen Vorstoss .

Auch Würth hält Sparprogramme für nötig

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auch andere Ostschweizer Bürgerliche haben Bedenken. «Das Parlament hat den Ernst der Lage noch nicht erkannt», sagt Ständerat Benedikt Würth (CVP/SG). Wichtig sei jetzt, die Schuldenbremse einzuhalten, wobei die aktuell vorgesehene Amortisationsfrist von sechs Jahren verlängert werden müsse. Neue wiederkehrende Ausgaben oder Steuerentlastungen stünden nun in einem neuen Licht, etwa die Erhöhung der Kinderabzüge, über die das Volk dieses Jahr abstimmt. «Auch ich habe dieser Massnahme im letzten Herbst im Parlament zugestimmt, aber in der aktuellen Situation ist sie natürlich problematisch», sagt Würth. «Mit Blick auf die Budgetjahre ab 2021 wird es auch Sparprogramme brauchen.»

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Gaetan Bally / KEYSTONE

Nationalrat Marcel Dobler (FDP/SG) macht sich ebenfalls Sorgen. «Vieles, was wir jetzt beschliessen, wird den Bund Geld kosten und auch Wirtschaft und Bevölkerung zusätzlich finanziell belasten.» Das gelte für die Überbrückungsrente und den Vaterschaftsurlaub genauso wie für das CO 2 -Gesetz. «Ich gehe nicht so weit, jetzt bereits ein Sparprogramm zu fordern, aber wir dürfen die Ausgaben nicht in diesem Ausmass steigern».

18 Milliarden für neue Kampfjets: «Schlicht unverantwortlich»

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin Reto Martin

Schlecht kommt das Stichwort «Sparprogramm» bei der SP an. «Jetzt auf Jahre hinaus in den Sparmodus zu schalten, hilft uns nicht weiter», sagt die Thurgauer Nationalrätin Edith Graf-Litscher. «Es braucht weiterhin gezielte Investitionen, etwa in die Verkehrsinfrastruktur. Solche Staatsaufträge sind gerade jetzt auch eine willkommene Unterstützung für die Wirtschaft.» Und: Wenn der Vaterschaftsurlaub in Frage gestellt werde, «dann kann man auch die Kosten für die neuen Kampfjets thematisieren.»

Franziska Ryser, St.Galler Nationalrätin (Grüne) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Franziska Ryser (Grüne/SG) sagt: «Wir werden künftig noch genauer hinschauen und unsere Ausgaben doppelt hinterfragen müssen.» Jedoch brauche die Schweiz jetzt eine Finanzpolitik, die der Wirtschaft helfe und die Rezession nicht noch verstärke. «Ein Sparpaket in den kommenden Monaten würde das Gegenteil bewirken.» Der Vaterschaftsurlaub sei kein «Nice-to-have», sondern notwendig, sagt Ryser. Anders sehe es bei den Kampfflugzeugen aus: «18 Milliarden Franken für neue Kampfjets wären bereits vor der Coronakrise unverhältnismässig gewesen.» Doch jetzt sei diese Anschaffung schlicht «unverantwortlich».