Kein Ohropax für Bello – mit diesen sechs Tipps rutschen Hunde und Katzen beim Silvesterfeuerwerk angstfrei ins neue Jahr Silvester ist nicht mehr weit. Der Wechsel ins neue Jahr wird auch in der Ostschweiz traditionell mit Feuerwerk gefeiert. Während sich die Menschen freuen, leiden die Haustiere. Eine Tierschützerin verrät, wie auch Hunde und Katzen entspannt den Jahreswechsel feiern. Rossella Blattmann 31.12.2019, 05.00 Uhr

Für Hunde ist das laute Silvesterfeuerwerk kein Genuss, sondern eine Qual. (Bild: Getty)

Während viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer mit einem «Ah!» und «Oh!» jeweils ihre Freude am bunt-glitzernden Silvesterfeuerwerk bekunden, leiden die Haustiere unter dem grellen Licht und dem Lärm. «Katzen und Hunde haben Angst und geraten in Panik. Ihre Besitzer müssen sie immer wieder aus Verstecken holen, in denen sich die Tiere verkriechen», sagt Erika Bolt von der Beratungs- und Meldestelle des Tierschutzvereins Stadt St.Gallen und Umgebung.