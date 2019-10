Ein neuer Geflügelschlachthof im Toggenburg kommt vorerst nicht in Frage. Die Micarna hat entschieden, ihren Fokus auf einen Neubau des bestehenden Geflügelbetriebes in Bazenheid zu legen.

Ein neuer Geflügelschlachthof im Toggenburg kommt vorerst nicht in Frage. Die Micarna hat entschieden, ihren Fokus auf einen Neubau des bestehenden Geflügelbetriebes in Bazenheid zu legen.

Kein neuer Betrieb in der Ostschweiz: Micarna verzichtet auf Geflügelschlachthof Ein neuer Geflügelschlachthof im Toggenburg kommt vorerst nicht in Frage. Die Micarna hat entschieden, ihren Fokus auf einen Neubau des bestehenden Geflügelbetriebes in Bazenheid zu legen.

Die Micarna will in den Standort Bazenheid investieren. Dies teilte sie am Mittwoch mit. (Bild: PD)

(pd/lex) Schweizerinnen und Schweizer verzehren immer mehr Geflügel. Im Rahmen ihres Masterplans plante die Micarna deshalb die Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette in Bezug auf das anhaltende Marktwachstum. In diesem Zusammenhang wurde im Laufe der letzten Jahre daher nicht nur ein neuer Elterntierpark im Wallis gebaut, sondern auch die modernste Brüterei der Schweiz eröffnet. Gleichzeitig wurden eine Standortevaluation und ein Vorprojekt zur Machbarkeitsstudie bezüglich eines zweiten Schlacht- und Verarbeitungsbetriebes durchgeführt.

Kein Schlachthof in Bütschwil/Ganterschwil – Nein zu ATV-Ost

Die Evaluations- und Analysephase hat nun ergeben, dass dem Neubau des aktuellen Verarbeitungsbetriebes im freiburgischen Courtepin eine höhere Priorität zugeschrieben werden muss, als einem zweiten Geflügelbetrieb im Raum Ostschweiz.

«Als Teil der M-Industrie steht die Micarna zudem in Abhängigkeit zur gesamten Migros-Gruppe», erklärt Unternehmensleiter Albert Baumann in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Die strategische Ausrichtung der M-Industrie sowie die höhere Dringlichkeit des Neubaus des ATV-West in Bazenheid haben dazu geführt, dass sich die Micarna entschieden hat, das Projekt ATV-Ost in der Gemeinde Bütschwil/Ganterschwil aktuell nicht weiter zu verfolgen.

ATV ist die Abkürzung für «Atelier Transformation Volaille» und ist die Bezeichnung für einen Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb für Geflügel.

Micarna hält weiter an regionaler Zugehörigkeit fest

An der Bedeutung der Ostschweiz für das Gesamtunternehmen ändert dieser Entscheid aber nichts, betont Albert Baumann:

«Wir sind dem Kanton, der Gemeinde und den Landbesitzern sehr dankbar. Wir wurden immer mit offenen Ohren empfangen und fühlen uns in der Region Zuhause.»

Die Micarna sei seit über einem halben Jahrhundert mit der Ostschweiz verbunden und habe auch zukünftig nicht vor, an der regionalen Zugehörigkeit etwas zu ändern.

Weiter sagt Baumann: «Wir schliessen auch nicht aus, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Betrieb bauen, mussten aber erkennen, dass wir uns zuerst auf einen Neubau unseres bestehenden Betriebes in der Westschweiz konzentrieren müssen.»

Nachfrage nach Schweizer Geflügel nachkommen

Micarna-Unternehmensleiter Albert Baumann. (Bild: PD)

Durch den zwingend notwendigen Neubau des ATV-West kann gleichzeitig die Verarbeitungskapazität erhöht werden. Damit kann die Micarna der wachsenden Nachfrage nach Schweizer Geflügel in den kommenden Jahren gerecht werden, wie es weiter im Communiqué heisst. Eine Nachfrage, welche aus Sicht der Micarna auch in den kommenden Jahren steigen wird. «Ich denke, unsere umfassende Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette unterstreicht unsere Überzeugung in Sachen Schweizer Poulet», erklärt Albert Baumann.

Elterntierparks und modernste Brüterei für Pouletmast

Da die Micarna auch in Zukunft mit einer steigenden Nachfrage nach Schweizer Poulet rechnet, hat sie in den letzten Jahren viel in die Weiterentwicklung ihrer Wertschöpfungskette investiert. wie das Unternehmen schreibt. Unter anderem sei in Siders der modernste Elterntierpark in Europa eröffnet worden. Gleichzeitig hat die Micarna in Avenches ihre neue Brüterei für die Pouletmast – sie gilt als die modernste Brüterei der Schweiz – in Betrieb genommen.

«Neben diesen Neubauten stossen jedes Jahr rund 15 neue Masthallen zu uns. Gerade diese Partnerschaft mit unseren Schweizer Produzenten macht unsere Wertschöpfungskette so erfolgreich und eine sanfte, dem Markt entsprechende Weiterentwicklung dieser zu einer Herzensangelegenheit», betont Albert Baumann.

Ob im Rahmen dieser Weiterentwicklung noch ein zweiter Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb in Betracht gezogen werden soll, will die Micarna zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.