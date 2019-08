«Peinlich» und «tragisch»: Die Ostschweiz ist kein Land für Wohnmobilfahrer Die Stadt St.Gallen steht wegen ihrer knappen Stellplätze für Wohnmobile in der Kritik. Der Mangel betrifft aber die ganze Ostschweiz. Andri Rostetter, Marcel Elsener

Komplett ausgerüsteter Service-Point: Stellplatz in Schweden. Bild: Getty

St.Gallen, grösste Ostschweizer Stadt und stolzes Weltkulturerbe, hat keine Chance. 2:16 oder noch brutaler verliert sie gegen wesentlich kleinere Städte im benachbarten Bodenseeraum. Nun geht es im Wettstreit gegen süddeutsche Ortschaften wie Isny, Leutkirch, Wangen oder Meersburg nicht um Hand- oder Fussball, sondern um Tourismus – genauer um eine relativ kleine, jedoch boomende und für die Gemeinden einträgliche Form des Tourismus: Camping- und Wohnmobiltouristen. Laut Tobias Treichler, Vizedirektor von St.Gallen-Bodensee Tourismus, sind die Camper oder Wohnmobiler eine zunehmende und spannende Kundschaft. Und eine meist gut situierte, die sich nebst Velofahren und Wandern auch fürs Einkaufen, Essen und Wellnessen interessiert:

Gemäss deutschen Studien gibt ein Wohnmobil-Ehepaar übers Wochenende im Schnitt 200 Euro aus.

Aber eben: Mit seinem Mini-Stellplatz für gerade mal zwei Wohnmobile (beim Paul-Grüninger-Stadion im Osten der Stadt) steht die Ostschweizer Metropole St.Gallen gegenüber Isny (16), Wangen (40) oder erst recht Meersburg (100 Plätze) schlecht da. Zumal der Platz ziemlich schäbig, uneben, ungünstig gelegen und häufig anderweitig besetzt sei. Dass der St.Galler Stadtrat trotz eines politischen Vorstosses und etlicher Eingaben die beiden Plätze nicht sanieren und auch keine weiteren Plätze etwa auf der Kreuzbleiche anbieten will, verärgert Wohnmobiler und enttäuscht Touristiker (Ausgaben vom 19. Juli und vom 7. August). Der Verweis des Stadtrates auf den Campingplatz Wittenbach hilft da wenig, zumal Wohnmobilfahrer lieber zentral parkieren und nicht dieselbe Infrastruktur wie Camper brauchen.

Bestenfalls ein Dutzend Plätze in der ganzen Ostschweiz

Der Mangel St.Gallens – um nicht zu sagen das Desinteresse – ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Keine Gemeinde, die in die Bresche springen würde, kein Ort, der es besser macht. Dies gilt mehr oder weniger für die ganze Ostschweiz, ja sogar für das ganze Land: «Hart gesagt, gibt es keinen einzigen richtigen Stellplatz in der Schweiz», stellen Roger und Marina Sonderegger fest. Das Ehepaar mit gemeinsamer Unternehmensberatung in Teufen ist seit drei Jahrzehnten mit dem Wohnmobil in ganz Europa unterwegs und schwärmt von der «sagenhaften Entwicklung» vor allem im schwäbischen Bodenseeraum. Im Gegensatz dazu sei die Schweiz ein «Entwicklungsland», schrieben Sondereggers in einem viel beachteten Leserbrief Anfang Jahr in unserer Zeitung.

«Schlicht peinlich» sei es, was die Stadt St.Gallen biete, und «tragisch», wenn man das ganze Land im Blick habe. «Solange Tourismusverantwortliche sich auf asiatische Besucher fokussieren und auf kaufkräftige Wohnmobilisten verzichten, wird die Schweiz ein Wohnmobil-Entwicklungsland bleiben.»

Abgesehen von einzelnen Stellplätzen, die Wirte oder Bauern zur Verfügung stellen, gibt es laut Roger und Marina Sonderegger keine Angebote für Wohnmobilisten. Was diese schätzten, haben sie im Leserbrief beschrieben: «Ein gut erreichbarer Platz in Stadtnähe, eine Station für die Versorgung mit Wasser und eine Möglichkeit, Abwasser zu entsorgen. Strom ist erwünscht, aber eine Toilette ist für autarke Wohnmobile nicht notwendig.» Dabei haben ihre Vorstösse in St.Gallen, aber auch Teufen oder Heiden nichts gefruchtet – eine frustrierende Erfahrung. Die Gründe der Ablehnung können sie nur vermuten: «Wir mussten uns schon mit etlichen Vorurteilen herumschlagen, wie sie für Fahrende gängig sind.» Sondereggers schwärmen von Stellplätzen in Deutschland, Italien oder Frankreich, wo das Angebot meist von den Gemeinden betrieben wird und direkt mit den Tourismusorganisationen verbunden ist.

Wildwuchs bei den Campingregeln Wer in der Schweiz einen Führerausweis für Personenwagen (Kategorie B) besitzt, darf auch ein Wohnmobil bis 3,5 Tonnen lenken. In dieser Gewichtsklassen finden sich die meisten gängigen Modelle. Deutlich komplizierter wird es, wenn es ums Campieren geht. Eine nationale Regelung bezüglich Übernachten im Wohnmobil auf Raststätten, Parkplätzen oder anderen öffentlichen Grundstücken gibt es in der Schweiz nicht. Die gesetzlichen Bestimmungen sind zwar Sache der Kantone, in der Praxis entscheiden die Gemeinden aber meistens autonom. Das hat zur Folge, dass es innerhalb eines Kantons diverse Regelungen geben kann. Gemäss einer Erhebung der privaten Plattform wohnmobilland-schweiz.ch hat etwa die Hälfte der Gemeinden das Campieren nicht geregelt. Bei der anderen Hälfte ist es im Polizeigesetz niedergeschrieben und dann meistens verboten. In verschiedenen Ostschweizer Gemeinden ist demnach simples Übernachten im Wohnmobil «ohne Campingverhalten» erlaubt – zum Beispiel in Teufen, Märstetten, Oberhelfenschwil oder Gams. In den meisten anderen Gemeinden gibt es zwar keine expliziten Regeln für Wohnmobile, wohl aber ein klares Verbot für wildes Campieren, wobei die Wohnmobile meist mitgemeint sind. Wer also mit seinem Wohnmobil oder Wohnwagen auf öffentlichem Grund parkieren und übernachten will, informiert sich am besten im Vorfeld beim betreffenden Kanton oder bei der Gemeinde über die Vorschriften. (ar)

Den tristen Befund für die Schweiz bestätigt auch der Appenzeller Wohnmobilist Hanspeter Gobbo. Auf seiner reich befrachteten Webseite www.womotour.ch gibt es eine Liste mit rund 30 Stellplatzorten rund um den Bodensee. Auffallend ist, dass sich praktisch alle Stellplätze auf der deutschen Seite des Sees befinden. Der einzige Stellplatz auf der Schweizer Seite, der den Namen verdient, ist gemäss der Liste in Steckborn – also nicht nur ein Parkplatz, auf dem man mit dem Fahrzeug über Nacht stehen bleiben darf, sondern ein komplett ausgerüsteter Servicepoint mit Strom, Wasseranschluss und Entsorgungsstation. «Auch wir in der Schweiz haben touristisch gesehen viele sehr schöne Orte, die wir gerne aufsuchen würden», schreibt Gobbo. Doch gebe es in diesen Orten weder Stell-plätze noch Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. «Scheinbar sind wir hier als Wohnmobilisten nicht will- kommen.»

«Einfach nur ein kostenloser, geteerter Parkplatz»

Dass das Stellplatzparadies gleich ennet der Grenze beginnt, überrascht nicht. 2018 wurden in Deutschland so viele Wohnmobile neu zugelassen wie noch nie. Für das laufende Jahr listet die Webseite top-platz.de 131 Stellplätze in sieben Ländern auf. Die Schweiz ist nicht darunter. Die Betreiber von top-platz.de legen gemäss eigenen Angaben Wert darauf, qualitativ hochwertige Angebote aus der Masse herauszufiltern; man wolle «kein Sammelbecken für jedes 08/15-Angebot» sein. Ein Stellplatz ohne Wasser und Strom wie jener von Unterbilchen in Grub SG hätte also keine Chance, in die Liste aufgenommen zu werden. Unterbilchen sei «einfach nur ein kostenloser, geteerter, schöner Parkplatz zwischen Glockengebimmel der Kühe und Bauernhöfen», heisst es auf der Webseite campercontact.com.

Steigende Nachfrage nach kleineren Stellplätzen

Dabei gibt es offensichtlich auch eine Nachfrage nach kleinen Plätzen. In den vergangenen zwei Jahren hätten immer mehr Stellplatzbetreiber von kleinen, gut ausgerüsteten Plätzen um eine Aufnahme in die Liste gebeten, heisst es bei top-platz.de. Das Problem: Viele dieser Plätze haben weniger als 20 Parzellen und waren damit zu klein für die Aufnahme. Aufgrund der grossen Nachfrage von Wohnmobil-Besitzern schufen die Betreiber der Webseite eine neue Kategorie mit dem Titel «Top-Plätzchen» für Stellplätze mit einer Kapazität von maximal 25 Fahrzeugen. Auch hier dasselbe Bild: diverse Plätze aus den Niederlanden, aus Deutschland – aber kein einziger aus der Schweiz.

Wie viele Wohnmobilfahrer es in der Ostschweiz gibt, lässt sich schwer beziffern. In der Schweiz sind rund 50000 Wohnmobile immatrikuliert, demnach gut und gern 5000 in den Ostschweizer Kantonen. Dass die Szene boomt, beweist allein der Bau einer Einstellhalle mit 17 Parkplätzen und 52 Stellplätzen für Wohnmobile in Bütschwil; die soeben fertiggestellte zweistöckige «Caravan Station» dient auch als Reparatur- und Reinigungsstation. Immerhin ein Winterlager – für alles andere fahren Wohnmobiler möglichst ins Ausland: nach Italien, Frankreich, Skandinavien. Oder eben mal kurz rund um den Bodensee in die deutsche Nachbarschaft.