«Kein Fehler auszumachen»: Kanton St.Gallen kann sich fehlenden Warncode für Corona-App nicht erklären Laut dem kantonalen Contact-Tracing-Team funktioniert die Swiss-Covid-App ohne Verzögerung. Die von einem Betroffenen kritisierte Wartezeit für den Code sei ein Einzelfall. Marcel Elsener 20.08.2020, 16.17 Uhr

Immer wieder gibt es um die Swiss-Covid-App Schlagzeilen. Bild: Keystone

Ausgerechnet wenn es bei einer Corona-Infektion im Kanton St.Gallen pressieren müsste, geht es lange oder gar nicht. So lautet die Kritik eines 29-jährigen St.Gallers, der nach einem positiven Test in der Isolation über eine Woche vergeblich auf den Code für seine Swiss-Covid-App wartete, um sein Umfeld zu warnen. Er meinte:

«So bringt das ganze System nichts.»

Offenbar ist der junge Mann kein Einzelfall, sondern gebe es wöchentlich «rund ein Dutzend» Reklamationen wegen Verspätungen, wie ein Mitarbeiter der Corona-Hotline des Kantons sagt.

Verzögert reagiert der Kanton nun auf die Kritik. Man kenne aktuell nur den geschilderten Fall und müsse rekonstruieren, wie es zu den Problemen kam, teilt Kommunikationschef Thomas Zuberbühler mit. Weitere Fälle seien nicht bekannt. Dass ein Dutzend oder mehr infizierte Personen von Code-Verzögerungen betroffen seien, könne man nicht bestätigen: «Wir können uns derzeit nicht erklären, wie die Schätzung zustande kommt.»

«Kein systematischer Fehler auszumachen»

Nach Rücksprache mit dem Team des Contact Tracings und der Infoline ist laut Zuberbühler «derzeit kein systematischer Fehler auszumachen»: Gemäss dem aktuellen Kenntnisstand funktioniere die Übermittlung des Codes «ohne Verzögerung oder anderweitige Probleme». Eine Häufung von Fällen, bei denen die Zustellung des Codes nicht funktioniert hat, sei wie gesagt nicht bekannt. Falls bei den laufenden Abklärungen Verbesserungsmöglichkeiten zu Tage kämen, werde der kantonale Führungsstab «diese umgehend implementieren», meint der Kommunikationschef.

Thomas Zuberbühler, Kommunikationschef Kanton St.Gallen. Bild: pd

Aufgrund der Verunsicherung bei Corona-Infizierten mit App informiert der Kanton noch einmal über das Prozedere: Das Team des Contact Tracings erledige seine Aufgaben nach einem klar definierten Prozess. Der lautet wie folgt: Wird eine Person im Kanton positiv auf das Coronavirus getestet, wird sie von einer Contact-Tracing-Person angerufen. Während dieses Erstgesprächs wird die positiv getestete Person gefragt, ob sie die SwissCovid-App installiert habe. Wenn dem so ist, löst das Contact Tracing über eine Webapplikation des Bundes den Code für die App aus.

Dieser Code übermittelt ein Mitglied des Contact Tracing der infizierten Person per Telefon oder per E-Mail – je nachdem, was im Erstgespräch miteinander vereinbart wurde. Die positiv getestete Person gibt diesen Code anschliessend in der App ein. Dadurch werden allfällige Kontaktpersonen anonym informiert.

Quarantänepflicht wird stichprobenweise kontrolliert

Eine ähnliche Kritik aus betroffenen Kreisen gilt einer mangelnden Quarantänekontrolle – basierend auf dem Eindruck, dass Reisende aus Ländern mit erhöhtem Ansteckungsrisiko erst zwei Wochen nach der Rückkehr oder gar nicht kontaktiert worden seien.

Der Kommunikationssprecher bestätigt, dass der Kanton tatsächlich nicht alle Rückkehrenden kontaktiere.

«Bei bis zu 400 Registrationen pro Tag war das auch nie das Ziel.»

Registrieren müssen sich Reisende online, worauf sie vom Kantonsarztamt eine automatisierte Meldung mit Anweisungen für die Quarantäne erhalten. Die vorgeschriebene Quarantänepflicht einzuhalten liegt in der Eigenverantwortung jeder betroffenen Person. Zur Kontrolle kontaktieren Mitglieder des Contact Tracing und der Infoline aber «stichprobenweise Personen, die sich online registriert haben», wie Zuberbühler erklärt. «Das sind bis zu 100 Personen pro Tag, die wir so kontaktieren.»