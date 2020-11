Kein erneuter Fernunterricht – weil die Leistungen im Frühling ungenügend waren: St.Galler Regierung lehnt Petition von Kantonsschülern ab Wegen der hohen Coronazahlen forderte ein Schüler der Kantonsschule am Brühl die Rückkehr zum Fernunterricht, über 9000 Personen unterschrieben die Petition. Die St.Galler Regierung ist aber klar dagegen: Im Lockdown im Frühling hätten viele Schüler die Lernziele nur teilweise oder gar nicht erreicht. Adrian Vögele 18.11.2020, 11.51 Uhr

Die St. Galler Kantonsschüler haben weiterhin Unterricht im Schulhaus – und nicht daheim. Michel Canonica

In der Schule ist ihnen die Ansteckungsgefahr zu gross: Viele Kantischülerinnen und Kantischüler wollen angesichts der hohen Coronazahlen lieber wieder von zu Hause aus lernen. Über 9000 Personen haben eine Petition von David Rommel, Schüler an der Kanti am Brühl in St. Gallen, unterzeichnet, die sich an Gesundheitschef Bruno Damann richtete. Die Forderung: Fernunterricht für alle Mittel- und Berufsschulen im Kanton. In Kommentaren auf der Petitionswebsite wurde der Regierung vorgeworfen, «grobfahrlässig» vorzugehen, wenn sie am Präsenzunterricht festhalte.