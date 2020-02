Kein Entscheid zum zentralen Artikel des Energiegesetzes Am Mittwoch sollte der St.Galler Kantonsrat das Energiegesetz fertig beraten. Doch dann wurde der zentrale Artikel, in dem es um den Ersatz von fossilen Heizungen geht, auf die Aprilsession verschoben. 19.02.2020, 10.36 Uhr

Rauch aus Heizungen steigt über den Dächern des Riethuesli-Quartiers auf.

Bild: Urs Jaudas

(sda) Für das Präsidium des Kantonsrats forderte Michael Götte (SVP), den Artikel, in dem es um den Ersatz von fossilen Heizungen geht, an die Kommission zurückzuweisen. Diese solle eine mehrheitsfähige Lösung erarbeiten und in der Aprilsession präsentieren.