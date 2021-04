Kantonsspital St.Gallen Stefan Kuster folgt auf Pietro Vernazza: Der 43-Jährige wird neuer Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene Die Schweiz kennt ihn als den Mann, der nach Daniel Koch kurzzeitig zum neuen «Mister Corona» wurde. Jetzt tritt Stefan Kuster wieder in die Fussstapfen einer führenden Ansprechperson in Sachen Coronavirus. Wie das Kantonsspital St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, tritt Kuster ab August 2021 die Nachfolge Pietro Vernazzas an, der Ende August in Pension geht. 13.04.2021, 11.50 Uhr

Damals noch Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG: Stefan Kuster stellt sich den Fragen der Medienschaffenden. Bild: Keystone (20. September 2020)

(pd/mlb) Der Rheintaler Arzt Stefan Kuster stand für überraschend kurze Zeit in nationalem Rampenlicht. Im April 2020 trat er als Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) in die Fussstapfen Daniel Kochs. Das Amt würde er nur einige Monate innehaben. Er sei, so hiess es damals, aus privaten Gründen zurückgetreten. Wie einer Medienmitteilung des Kantonsspitals St.Gallen zu entnehmen ist, wird Kuster nun als Chefarzt der Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene die Nachfolge von Pietro Vernazza antreten.

Der 43-jährige designierte Chefarzt ist seit Dezember 2020 Inhaber und CEO einer Consulting GmbH im Gesundheitsbereich. Zwischen 2012 und 2020 war er in verschiedenen Kaderfunktionen am Universitätsspital Zürich tätig und parallel dazu auch beim nationalen Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso. Zuletzt arbeitete Stefan Kuster am Universitätsspital Zürich als Leitender Arzt in der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene.

Akademische Laufbahn

Sein Medizinstudium schloss Kuster 2003 an der Universität Zürich ab. Er verfügt über einen Doppelfacharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin und in Infektiologie. 2010 erlangte er an der University of Toronto einen Master of Clinical Epidemiology and Healthcare Research, den er zwischen 2017 und 2019 mit einem Executive Master of Business Administration (MBA) der Universität Zürich ergänzte. 2013 erteilte die Universität Zürich Stefan Kuster die Lehrberechtigung für das Fachgebiet Infektiologie, 2020 verlieh sie ihm die Titularprofessur.