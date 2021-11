Kantonsspital St.Gallen Gemäss Impfgegner sterben zwei Lernende am KSSG nach Coronaimpfung – das Spital kritisiert: «Unverantwortliche Behauptungen» Zwei Lernende des Kantonsspitals St.Gallen sind kurz nacheinander verstorben. Auf Telegram wird ihr Tod mit der Covid-19-Impfung in Verbindung gebracht. Das Spital zeigt kein Verständnis für solche Behauptungen. FM1Today 07.11.2021, 10.38 Uhr

Das Kantonsspital St.Gallen kritisiert die Behauptungen in Telegram-Chats. Bild: Michel Canonica

«Dass gleich zwei junge Mitarbeiterinnen so kurz nacheinander sterben mussten, ist ein trauriger Zufall, der uns fassungslos zurück lässt», schrieb das Kantonsspital St.Gallen (KSSG) in einer internen Mitteilung zum Tod der beiden Lernenden. Die zwei angehenden Fachfrauen Gesundheit waren Ende Oktober verstorben, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Dies laut Spitalangaben «aufgrund einer unterschiedlichen Erkrankung».

Die Nachricht wurde in impfkritischen Foren auf Telegram geteilt – inklusive der Namen der Toten. Die Mitglieder hegen keinen Zweifel daran, dass die Frauen starben, weil sie sich gegen das Coronavirus impfen liessen. «Muss es wirklich so weiter gehen?», schreibt eine Userin in einem Chatverlauf, wie das Newsportal FM1Today schreibt.



Dabei steht die Todesursache noch gar nicht fest, wie das KSSG in einem Statement auf Facebook mitteilt. «Wer Behauptungen wie in diesen Posts auf der Basis ungesicherter Informationen verbreitet, handelt aus unserer Sicht höchst unverantwortlich.» Die Lernenden seien «zu verschiedenen Zeiten» und «an verschiedenen Orten» unerwartet verstorben.



In der Schweiz sind bislang knapp 10'000 Meldungen über vermutete Nebenwirkungen nach der Covid-19-Impfung eingegangen, wie eine Auswertung vom Freitag zeigt. In 155 Fällen starben Personen in unterschiedlichem Abstand zur Impfung. «Es gibt in keinem Fall konkrete Hinweise, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall war», heisst es bei der Heilmittelkontrollbehörde Swissmedic.