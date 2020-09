Live Kantonsratsdebatte läuft: Heute fallen die ersten Entscheide zur Spitalstrategie Bleibt das Spital Wattwil doch noch erhalten? Und jenes von Walenstadt? Wird Rorschach als erstes Spital geschlossen? Solche und andere brennende Fragen stellen sich an der heutigen Sitzung des St.Galler Kantonsrates, die nur einem einzigen Thema gewidmet ist: der umstrittenen Spitalstrategie des Kantons. Marcel Elsener 16.09.2020, 09.49 Uhr

Der Kantonsrat im Livestream

10:16 Uhr

Die Vorlage der Regierung habe die 2019 mit nationalen SVP-Politikern lancierte Initiative für eine umfassende Notfallversorgung im Kanton St.Gallen hinfällig gemacht, freut sich der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi und lobt die skizzierten Notfallzentren (GZN). Allerdings sei er der Meinung, die einzelnen Standorte müssten ins Gesetz aufgenommen werden. Zuvor hatte die Goldacher CVP-Kantonsrätin Luzia Krempl-Gnädinger als Mitarbeiterin des Spitals Rorschach den dortigen Abbau bedauert, aber die Strategie grundsätzlich unterstützt. Es müsse jetzt vorwärts gehen, damit der lähmende Zustand vorbei gehe.

10:01 Uhr

Die Grünen hätten in der Gesundheitspolitik der letzten Jahre einige Male über ihren Schatten springen müssen und unterstützten die jetzige Vorlage mitsamt Schliessung von vier Landspitälern, sagt Meinrad Gschwend. Bei den Notfällen werde die skizzierte Strategie aber nicht funktionieren, dies sei «unehrlich und ein Spiel mit dem Feuer».

09:55 Uhr

Die GLP unterstütze die neue Spitalstrategie grundsätzlich, wünsche aber einen aktualisierten Geriatriebericht und folglich eine Feinjustierung der Spitalstandorte. Dies erklärt Sprecherin Franziska Cavelti Häller.

09:47 Uhr

Peter Boppart (CVP). Benjamin Manser

Die CVP-EVP-Fraktion unterstützt den Vorschlag der Regierung und die Anträge der vorberatenden Kommission. Es sei aber wichtig, den einzelnen Standorten gute Perspektiven zu geben, erklärt Peter Boppart (CVP). Um das «Fass ohne Boden» künftig zu verhindern, seien die schmerzhaften Entscheide nötig. Der Verwaltungsrat dürfe nicht ständig von der Politik ausgebremst werden. Mit Blick auf Walenstadt und Wil erwarte man, dass die Regierung mit den Bündnern und anderen Nachbarkantonen eine zeitnahe Lösung finde.

09:36 Uhr

Dario Sulzer (SP). Benjamin Manser

Widerstand kommt wie angekündigt von links: Dario Sulzer (SP) spricht von einer «Abbauvorlage». Die Bevölkerung habe erst vor sieben Jahren Ja gesagt zur Spitalversorgung, heute stehe man vor einem Scherbenhaufen. Wer sich gegen Schliessungen wende, werde als Phantast verlacht, es gehe um eine Machtdemonstration des Kantonsspitals. Die betriebswirtschaftlichen Vorgaben der Regierung führe zu Verlierern in den Regionen. Doch statt solidarisch zusammenzustehen, sei ein unwürdiger Streit zwischen ihnen entfacht worden - Beispiel Wattwil gegen Wil.

Akutspitäler in den Regionen seien lebenswichtig, der volkswirtschaftliche Schaden werde ausgeblendet. Für nur 6 Millionen Franken könnte man Altstätten, Walenstadt und Wattwil als Mehrspartenspitälter erhalten. In Flawil springe die SP über ihren Schatten und unterstütze das Gesundheitszentrum, aber es dürfe nicht an Private verscherbelt werden. Die SP will auf die Vorlage nicht eintreten.

Martin Sailer, SP, Toggenburg vor der Debatte im Interview:

09:25 Uhr

Auch die FDP folgt dem Vorschlag der Regierung, erklärt Fraktionssprecher Arno Noger. Die Qualität der Spitalversorgung könne mit neun Standorten nicht aufrechterhalten werden, der Kantonsrat dürfe nicht mit punktuellen und regionalen Einwänden ein sorgfältig ausgearbeitetes Paket zerzausen. In Wil sei analog zu Walenstadt eine interkantonale Zusammenarbeit zu prüfen.

FDP-Kantonsrat Arno Noger erklärt: Seine Partei folgt dem Vorschlag der Regierung.

Benjamin Manser

09:13 Uhr

Karl Güntzel (SVP). Benjamin Manser

Der Kanton verfüge über ein deutliches Überangebot von Spitalbetten, verschärft durch den Trend zu ambulanten Eingriffen, sagt Karl Güntzel namens der SVP-Fraktion. Für die Kantonsbevölkerung von einer halben Million Menschen würden ein bis höchstes zwei Akutspitäler genügen, aber es gelte geographische und ausserkantonale Bedürfnisse zu berücksichtigen. Standorte, die den Kriterien nicht genügten, dürften nicht unter dem Stichwort «regionale Wirtschaftsförderung» gerettet werden. Das Konzept «Fünf plus vier» sei ein wichtiger Zwischenschritt, dem weitere folgen müssten.

08:56 Uhr

Walter Gartmann (SVP).

Benjamin Manser

Seit Jahrzehnten beschäftige die Spitalstrategie den Kantonsrat, eröffnet der Präsident der vorberatenden Kommission, Walter Gartmann (SVP), die Debatte. Immer wieder seien neue Ideen an regionalen Interessen gescheitert. Frühere Vorschläge zur Bereinigung der Spitallandschaft wurden stets mit dem Einwand «Aber bitte nicht hier» zurückgewiesen. Nun liege aber ein guter Vorschlag vor. Die Kommission habe elfmal (!) getagt und ein Ergebnis erzielt, das Unterstützung verdiene - trotz harten Einschnitten. «Es muss manchmal etwas sterben, damit Neues entstehen kann», tröstet Gartmann die Vertreter jener Wahlkreise, die eine Schliessung ihres Landspitals befürchten müssen.

08:45 Uhr

Der Rat diskutiert das Prozedere und den Ablaufplan, weil bereits ein erster Ordnungsantrag von Ivan Louis (SVP) vorliegt. Der Toggenburger will zuerst das Gesetz behandeln und erst hernach den Kantonsratsbeschluss. Alle Fraktionen sind dagegen, und auch Regierungsrat Bruno Damann warnt vor einer Umstellung, die das komplexe Geschäft noch umständlicher machen würde. Der Antrag wird klar abgelehnt.

Ivan Louis, SVP, Toggenburg im Interview vor der Debatte:

08:44 Uhr

Regierungsrat Bruno Damann vor der Debatte im Interview:

08:34 Uhr

Kantonsratspräsident Bruno Cozzio eröffnet die Sitzung.

Bild: Benjamin Manser

Klingeling, die Sitzung ist eröffnet. Kantonsratspräsident Bruno Cozzio begrüsst und erklärt, dass aufgrund des grossen Medieninteresses ausnahmsweise Drehbewilligung im Saal erteilt wurde. Es gehe um sehr wichtige Entscheide im St.Galler Gesundheitswesen.

08:31 Uhr

Leichte Verzögerung, vermutlich wegen der Toggenburger Demo draussen auf der grossen Treppe zur Olmahalle. Es müsste gleich los gehen.

07:17 Uhr

Widerstand aus dem Toggenburg: Die Demonstranten aus Wattwil machen sich auf den Weg

Um 6.45 Uhr morgens treffen sich die Toggenburger Demonstratinnen und Demonstranten am Bahnhof Wattwil. Um 6.45 Uhr morgens treffen sich die Toggenburger Demonstratinnen und Demonstranten am Bahnhof Wattwil. Um 6.45 Uhr morgens treffen sich die Toggenburger Demonstratinnen und Demonstranten am Bahnhof Wattwil. Um 6.45 Uhr morgens treffen sich die Toggenburger Demonstratinnen und Demonstranten am Bahnhof Wattwil. Mit dem 6.59-Uhr-Zug ab Wattwil fuhren die Toggenburgerinnen und Toggenburger... ...nach St.Gallen St.Fiden. In St.Gallen St.Fiden versammelten sich rund 60 Personen. Die Demonstration wird ab St.Gallen St.Fiden von der Stadtpolizei begleitet. Auf Plakaten äussern sich die Toggenburgerinnen und Toggenburger unzufrieden. Vom Bahnhof St.Gallen St.Fiden macht sich die Demonstration auf den Weg zu den Olma-Hallen. Vom Bahnhof St.Gallen St.Fiden macht sich die Demonstration auf den Weg zu den Olma-Hallen. Vom Bahnhof St.Gallen St.Fiden macht sich die Demonstration auf den Weg zu den Olma-Hallen. Vom Bahnhof St.Gallen St.Fiden macht sich die Demonstration auf den Weg zu den Olma-Hallen. Das Medieninteresse an der Demonstration war gross. Auch Vertreter der angekündigten Grundversorgungsinitiative machten auf sich aufmerksam. Vor den Olma-Hallen, wo die Kantonsratsession coronabedingt stattfindet, versammelten sich etwa 70 Personen. Vor den Olma-Hallen, wo die Kantonsratsession coronabedingt stattfindet, versammelten sich etwa 70 Personen. Sabine Keller vom Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil und Organisatorin der Demonstration mit letzten Hinweisen. Sabine Keller wird im Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil von Gertrud Pfändler und Matthias Elmiger unterstützt. Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte mussten auf dem Weg zur Session an den Demonstrierenden vorbei. Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte mussten auf dem Weg zur Session an den Demonstrierenden vorbei. Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte mussten auf dem Weg zur Session an den Demonstrierenden vorbei.

Vor allem im Toggenburg gibt es Widerstand gegen die Pläne der St.Galler Regierung – denn diese will das Spital Wattwil schliessen und stattdessen ein Gesundheits- und Notfallzentrum einrichten. Schon früh morgens haben sich heute in Wattwil deshalb etwa 40 Leute versammelt. Sie fahren gemeinsam nach St.Gallen und wollen dort protestieren.



07:15 Uhr

Guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker über die Debatte im St.Galler Kantonsrat. Heute Mittwoch fallen die ersten Entscheide in der mit Spannung erwarteten Spitaldebatte. Worum es im Detail geht, sowie die wichtigsten Fragen und Antworten können Sie hier nachlesen.