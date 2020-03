Wegen Corona werden viele Veranstaltungen in der Ostschweiz abgesagt – doch das St.Galler Wahlzentrum im Pfalzkeller ist am Sonntag geöffnet Am kommenden Sonntag, 8. März finden die St.Galler Kantonsrats- und Regierungswahlen statt. Das Wahlzentrum im Pfalzkeller ist trotz des ersten bestätigten Corona-Virus-Falls in St.Gallen für Kandidaten und Publikum geöffnet. 04.03.2020, 11.12 Uhr

Der St.Galler Pfalzkeller ist am Sonntag für die Bevölkerung und Kandidierenden wie geplant geöffnet. Bild: Keystone

(bro) Das Wahlzentrum im Pfalzkeller ist am kommenden Sonntag, 8. März geöffnet. Dies hat die Regierung gestützt auf die Corona-Weisungen des Gesundheitsdepartments entschieden, teilt der Kanton St.Gallen am Mittwoch in einem Communiqué mit.