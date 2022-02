Kantonsrat streitet erst im April ums St.Galler Baugesetz

kantonsrat «Seriöse Beratung nicht möglich»: Hickhack um St.Galler Baugesetz braucht im Parlament mehr Zeit Hitzige Debatte vertagt: Der St. Galler Kantonsrat hat am Montag die strittigen Baurechtsfragen um Schwerpunktzone, Weiler oder Grünflächen bei Neubauten nochmals der vorberatenden Kommission zugewiesen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 14.02.2022, 22.21 Uhr

Sollen Steingärten und unversiegelte Böden als Grünflächen gelten? Eine der strittigen Fragen im kantonalen Baugesetz. Getty

Elvis Presleys berühmter Song «Return To Sender» wurde mit Bezug aufs Mediengesetz oft gespielt, nun hätte er am Montagabend auch im coronatemporären St. Galler Kantonsratssaal in der Olmahalle 2 gepasst. Wobei «Zurück an den Absender» beim wichtigsten Geschäft des ersten Sessionstags, dem Nachtrag zum kantonalen Bau- und Planungsgesetz, nicht ganz korrekt ist – die Vorlage geht nicht zurück an den Absender (die Regierung), sondern an den Übermittler, nämlich die vorberatende Kommission.

Die Kommission unter Vorsitz von Walter Locher (FDP) soll gemäss einer deutlichen Ratsmehrheit aus SVP, FDP, SP, Grünen und Grünliberalen noch einmal über die Bücher. Sie soll laut Rückweisungsantrag der drei erst genannten Parteien die offenen Fragen bei den vier strittigen Artikeln zu Schwerpunktzone, Weilerzone, Grünflächenziffer und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge klären. Begründung: «Nach der Beratung in der vorberatenden Kommission haben sich sehr viele intensive Gespräche in informellen Gruppen ergeben, sodass zur Zeit der Informationsstand in der Kommission und im Kantonsrat sehr unterschiedlich ist, was eine seriöse Beratung des Geschäfts in der laufenden Session nicht zulässt.»

«Ein solches Hickhack noch nie erlebt»

An so viele Umtriebe nach der Kommissionsberatung könne er sich nicht erinnern, sagte Antragsteller Ruedi Blumer (SP), Kommissionsmitglied und mit Antritt 1996 eines der dienstältesten Ratsmitglieder. «Ein solches Hickhack habe ich noch nie erlebt», pflichtete Michael Götte (SVP) bei, fast auf den Tag genau seit 20 Jahren im Rat. Von der Uneinigkeit zeugten mehrere Anträge, die nicht mehr vorberaten werden konnten. Offenbar hatten sich SP, FDP und SVP über Mittag abgesprochen, nur die Mitte-EVP-Fraktion zeigte sich verschnupft und hielt am Geschäft fest: Man sei beratungsreif, meinten mehrere Vertreter und wollten nur die Frage der Neubauten in Weilern zurückweisen, wie Mitte-Sprecher Erich Zoller sagte – «wegen zu vieler rechtlicher Unsicherheiten».

Ob grundsätzlich auf Regierungsseite wie SP, Grüne und GLP oder auf jener der vorberatenden Kommission wie SVP und FDP, waren sich mit Ausnahme der Mitte alle Parteien einig, dass die Auseinandersetzung über die Details in der Kommission und nicht im Gesamtgremium stattfinden solle. Dies befand auch Mitte-Bauchefin Susanne Hartmann: «Eine seriöse Diskussion ist nicht möglich, eine Rückweisung am sinnvollsten.» Sie sei beim II. Nachtrag zum Baugesetz vor einer «Flut von Anträgen» gewarnt worden, doch nun betreffe diese Flut die Anträge der vorberatenden Kommission und der Regierung. «Die Kommission sollte nochmals diskutieren, damit wäre allen gedient.»

Den Gemeinden läuft die Zeit davon

Das Planungs- und Baugesetz ist eines der wichtigsten Gesetze im Kanton und die Zeit drängt - darüber sind sich alle einig. Bis 2027 müssen alle 77 St. Galler Gemeinden gemäss dem seit 2017 gültigen kantonalen Gesetz ihre Ortsplanung erneuert haben, zur Halbzeit sind die wenigsten von ihnen bereit. Die Bevölkerung spricht gewichtig mit, wie erfolgreiche Referenden in Degersheim und Steinach zeigten: Dort ging die vorgelegte Ortsplanung zurück an den Absender, den Gemeinderat. Was die Ablehnung bedeutet, erklärte der Steinacher Gemeindepräsident nach der Abstimmung, die am Rahmennutzungsplan für ein Hochhaus scheiterte: «Die Gemeinde gibt nun erneut Geld aus, während sich die bauliche Entwicklung weiterhin verzögert. Die Einnahmen stagnieren, die Ausgaben wachsen. Das Spannungsfeld verschärft sich.»

Die entscheidende Rolle spielt demnach der Gemeindeverband, sprich die Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP). Ihr Präsident, der Oberrieter Gemeindepräsident und FDP-Kantonsrat Rolf Huber, betonte, wie wichtig Rechtssicherheit für Behörden und Bauwillige sei. «Wir können uns nicht erlauben, Schiffbruch zu erleiden.» Die Gemeinden seien deshalb so wichtig, weil sie das Gesetz umsetzen müssten, sagte der Tübacher Gemeindepräsident Götte. «Aber wir brauchen andere Instrumente.»

Ob diese Instrumente nun am 1. Juli oder am 1. Oktober verfügbar seien, sei zu verkraften, lautete der Tenor, doch müsse das Gesetz rasch praxistauglich sein und wenn immer möglich im April (und in zweiter Lesung Juni) durchberaten sein. Die vorberatende Kommission trifft sich am 27. März zur nächsten Sitzung, die allerdings dem – bereits verschobenen – Streitthema des Denkmalschutzes vorbehalten war. Nun müsste nebst der da zuständigen Regierungsrätin Laura Bucher auch Bauchefin Susanne Hartmann zur Verfügung stehen, mahnte Kommissionspräsident Locher an.

Gemeinden im Machtspiel mit Wirtschaftsverbänden

Das Austarieren der Baugesetzinstrumente handeln im wesentlichen zwei bürgerlich geprägte Verbände aus, wie in der Diskussion klar wurde. «Eine Lex VSGP kann es nicht sein», machte Karl Güntzel (FDP) klar, der wie Walter Locher (Präsident) im Vorstand des Hauseigentümerverbands wirkt. Die Wirtschaftsverbände und ihre bürgerlichen Ratsvertreter haben laut Güntzel das zunächst «ungenügende Gesetz» bereits 2016 im Parlament in eine für sie taugliche Fassung gebracht – und etwa auf eine Grünflächenziffer «bewusst verzichtet».

Abgesehen von der Frage der Neubauten in Weilern dürften die Kräfteverhältnisse bei den strittigen Fragen auch im April klar sein. Auch wenn die linksgrüne Seite alles daran setzen wird, bei den Grünflächen oder der Elektromobilität klimafreundlichere Varianten zu erreichen. Oder wie es Margot Benz (Grüne) mit Blick auf vorgesehene anrechenbare Grünflächen wie unversiegelte Parkplätze und Steingärten meinte: «Grün ist nicht gleich grün.»

