Keine Pflicht für E-Auto-Tankstellen im St.Galler Baugesetz?

Kantonsrat Kommission will mehr Spielraum im Baugesetz und vertagt strittigen Entscheid über Denkmalpflege Der St.Galler Kantonsrat befindet im Februar über Nachträge zum Planungs- und Baugesetz, die für die derzeit laufenden Ortsplanungen relevant sind. Die vorberatende Kommission schlägt einige Änderungen vor, etwa möchte sie keine Pflicht zur Installation für Ladestationen von Elektrofahrzeugen. Den von Fachverbänden bekämpften Entscheid, die Denkmalpflege den Gemeinden zu übergeben, hat sie verschoben. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Neubauten erforderlich: E-Auto-Tankstelle in einem Parkhaus. Alex Spichale / AGR

Das 2017 in Kraft gesetzte Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons St.Gallen hat sich in einigen Bestimmungen als wenig praxistauglich erwiesen und braucht Anpassungen. Die Regierung unterbreitet dem Kantonsrat deshalb zwei Gesetzesnachträge, die vor allem beim Natur- und Heimatschutz einigen Zündstoff bieten. Umstritten ist speziell der Vorschlag, den Entscheid über schützenswerte Bauten künftig den Gemeinden zu überlassen und der kantonalen Denkmalpflege nur noch ein Rekursrecht einzuräumen. Der regionale Heimatschutz sowie mehrere Fachverbände wehren sich dagegen und verlangen Mitsprache, nachdem die Regierung vorab dem St.Galler Gemeindeverband (VSGP) Gehör geschenkt habe.

Die vorberatende Kommission lässt das heisse Eisen aus zeitlichen Gründen vorläufig im Feuer: Sie hat die Beratung des entsprechenden III. Nachtrags zum PBG auf eine zweite Sitzung Ende März vertagt, der Kantonsrat wird demnach erst in der Aprilsession darüber befinden. Ob die Kommission die Fachverbände wie von diesen gefordert anhört, will Kommissionspräsident Walter Locher (FDP) nicht bestätigen. Man habe «die Einwände zur Kenntnis genommen» und wolle «niemanden ausgrenzen», sagt er. «Wir werden die Argumente sicher ernsthaft prüfen.»

Keine Pflicht bei Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Die Anpassungen im II. Nachtrag seien «zeitkritischer», sagt Locher, weshalb die Kommission diese Gesetzesänderungen vorgezogen habe. Die Gemeinden bräuchten diese Bestimmungen im Sinne der Rechtssicherheit in der Raumplanung, in den Nutzungs- und Bauvorschriften sowie bei Verfahren und Vollzug im Hinblick auf die laufenden Ortsplanungsrevisionen, die bis Ende 2027 abgeschlossen werden müssen.

Die Kommission begrüsst die Revision insgesamt aufgrund der Erkenntnisse der Praxiserfahrungen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Sie hinterfragt jedoch einige Anpassungsvorschläge des Entwurfs der Regierung und unterbreitet dem Kantonsrat entsprechende Anträge. So soll die bisherige Regelung zu der 2017 für Arealentwicklungen neu geschaffenen Schwerpunktzone beibehalten und nicht bereits wieder geändert werden. Die von der Regierung vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Basis- und Projekt-Schwerpunktzonen sei «zu differenziert» und damit nicht praxistauglich, meint die Kommission. Das neu geschaffene Instrument der Schwerpunktzone werde heute von den Gemeinden noch wenig genutzt und sollte deshalb nicht bereits zusätzlich verkompliziert werden.

Die Kommission lehnt zudem eine neue Bestimmung ab, die das Bereitstellen einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bei Abstellplätzen von Neubauten oder erneuerten Parkanlagen vorschreibt. Bauherren und Grundeigentümer hätten «heute schon im Interesse der Nutzung durch Mieter und Stockwerkeigentümer einen Anreiz, solche Ladeinfrastrukturen zu schaffen». Die Einrichtung solcher Stationen sei «unbestritten nützlich», sagt Rechtsanwalt und Hauseigentümer-Verbandspräsident Locher, doch statt einer Pflicht genüge es, den Markt spielen zu lassen. «Der Druck auf den Bauherrn nimmt automatisch zu, ähnlich wie beim Heizungsersatz.»

Gestaltungsspielraum bei teils widersprüchlichen Vorschriften

Fakultativ möglich sein soll für die Gemeinden neu auch wieder die Zulassung eines grossen Grenzabstandes. Und die Gemeinden sollen bei Bedarf in einzelnen Bauzonen eine Grünflächenziffer einführen können, wobei hierfür natürliche oder bepflanzte Bodenflächen, die nicht versiegelt sind, als anrechenbar gelten. Diese beiden Planungsinstrumente können je nach Regelung in den Gemeinden allerdings Einfluss auf das Ausmass der laut Bundesgesetz geforderten «inneren Verdichtung» haben, stellt die Kommission fest. Dabei sind Widersprüche zu regeln: So können sich Grünflächen mit Gebäudeabständen oder auch Energiegewinnungsanlagen «beissen».

Die Kommission will ferner im PBG präzisieren, dass auch Neubauten in den im Kanton zahlreich vorhandenen Weilerzonen zulässig sind, wenn sie zu keiner Ausdehnung des überbauten Gebiets führen. Der Kantonsrat berät den II. Nachtrag zum PBG in der Februarsession in erster Lesung und voraussichtlich in der Aprilsession in zweiter Lesung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen