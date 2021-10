Carmen Haag gibt ihren Rücktritt als Regierungsrätin bekannt

Neue Herausforderung Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag tritt zurück: «Nach acht Jahren ist für mich die Zeit gekommen» Carmen Haag gab am Mittwoch an der Sitzung des Grossen Rates ihren Rücktritt als Regierungsrätin des Kantons Thurgau auf Ende des Amtsjahres bekannt. Gemäss ihrem Rücktrittsschreiben möchte sie ihrer beruflichen Laufbahn eine neue Wende geben. Jetzt kommentieren 27.10.2021, 10.57 Uhr

Carmen Haag am 27. Oktober in der Sitzung des Grossen Rats. Bild: Andrea Stalder

Carmen Haag verkündete bei der Sitzung des Grossen Rats am Mittwoch ihren Rücktritt. «Nach acht Jahren ist für mich die Zeit gekommen, meiner beruflichen Laufbahn eine neue Wende zu geben.»

Am 9. Februar 2014 wurde Carmen Haag, damals noch Fraktionspräsidentin der CVP(-/glp) Fraktion, als Nachfolgerin von Bernhard Koch in den Regierungsrat gewählt. Sie trat ihr Amt am 1. Juni 2014 an und übernahm das Departement für Bau und Umwelt, das sie seitdem führt. In den Jahren 2017 und 2018 war Carmen Haag Regierungspräsidentin.

Das Amt als Regierungsrätin bezeichnet die 47-Jährige in ihrem Rücktrittsschreiben als grosses Privileg. Als Chefin des Departements für Bau und Umwelt habe sie viele Themen bearbeiten dürfen, die die Thurgauer Bevölkerung betreffen und bewegen.

«Das erfüllt mich immer wieder mit Freude, aber auch mit Demut.»

Bis zu ihrem Rücktritt ist es Carmen Haag ein Anliegen, laufende Gesetzesrevisionen und Geschäfte so weit als möglich abzuschliessen, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Danach werde sie sich nächstes Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, wohin die Wende sie führen werde.

Über die Nachfolge werden die Thurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anlässlich der Ersatzwahl am 13. Februar 2022 entscheiden.