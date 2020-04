Kantonspolizei St.Gallen: 78 Einsätze in zwei Tagen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Situation In der Zeit zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 78 Mal im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Im selben Zeitraum musste sechs Mal im zwischenmenschlichen Bereich interveniert werden. 11.04.2020, 09.46 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, betrafen die Einsätze im Zusammenhang mit dem Coronavirus hauptsächlich Meldungen von Personenansammlungen. Oftmals jüngere Personen trafen sich mit Freunden und hielten sich nicht an die Abstände oder die Gruppengrössen. In den meisten Fällen konnten die Personen im Gespräch dazu gebracht werden die Zusammenkunft aufzulösen oder sich zumindest an die Abstände zu halten.