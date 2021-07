Ostschweiz in Frauenhand: Frauen leiten die Kantonsparlamente

Kantonsparlamente «Normal ist, wenn es keinen Unterschied mehr macht»: Alle Ostschweizer Kantonsparlamente werden von Frauen geleitet – das sagen die vier Präsidentinnen dazu Die Ostschweiz ist in Frauenhand. Die Kantonsparlamente von Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau werden derzeit von Frauen geleitet. Weshalb dies noch immer auffällt oder weshalb dies nicht der Rede wert ist: Die vier Präsidentinnen und ihre Einschätzungen. Regula Weik 29.07.2021, 05.00 Uhr

Treffen sich an der «Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz»: die Thurgauer Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann, die Innerrhoder Grossratspräsidentin Theres Durrer, die Ausserrhoder Kantonsratspräsidentin Claudia Frischknecht und die St.Galler Kantonsratspräsidentin Claudia Martin (von links). Bild: Staatskanzlei SG (Rorschach, 24. Juni 2021)

Erst war es eine Frau. Dann waren es zwei. Dann drei. Schliesslich vier. So kommt es, dass die Präsidien der Ostschweizer Kantonsparlamente aktuell alle in Frauenhand sind. Das St.Galler Kantonsparlament wird von Claudia Martin geleitet, der Thurgauer Grosse Rat von Brigitte Kaufmann, der Ausserrhoder Kantonsrat von Claudia Frischknecht und der Innerrhoder Grosse Rat von Theres Durrer. Von wegen konservative Ostschweiz. Von wegen urban gleich fortschrittlich und ländlich gleich konservativ. Ist dieses verallgemeinernde, stereotype Urteil über die Ostschweiz längst überholt? Wie erleben es die vier Präsidentinnen? Wann wird eine Frauenkonstellation, wie sie aktuell der Fall ist, gar nicht mehr der Rede wert, sondern Normalität sein? Ist die Ostschweiz bereits an diesem Punkt angelangt?

Theres Durrer, Innerrhoder Grossratspräsidentin. Bild: PD

Die Ostschweizerinnen und Ostschweizer seien nicht konservativ. «Sie sind bodenständig», sagt die Innerrhoder Grossratspräsidentin Theres Durrer, die bis vor kurzem gemeinsam mit ihrem Mann hoch über Oberegg einen Biobauernhof betrieben hat. Als Bäuerin sei sie sich gewohnt, einen Betrieb ohne spezielle Genderausrichtung zu führen – und so denke sie auch in der Politik. «Ich würde es auch gar nicht begrüssen, wenn es hiesse: In der Ostschweiz haben die Frauen das Sagen.» Sie würde sich vielmehr freuen, wenn die Ostschweiz als Region wahrgenommen würde, «in der es ein gutes Miteinander von Frauen und Männern, von Jung und Alt, von Stadt und Land gibt».

Es brauche auch keine Quoten, um Frauen für die Politik zu motivieren. «Es reicht, wenn Frauen gefördert werden, wenn sie sich für verschiedene Ämter zur Verfügung stellen – und dann natürlich auch gewählt werden.» Geschieht dies heute zu wenig? «Frauen und Männer, die zur Wahl stehen, sollen nach den gleichen Kriterien beurteilt werden», antwortet Theres Durrer, die nicht Mitglied einer Partei ist.

«Solange Frauen an Wahlveranstaltungen gefragt werden, wie sie Familie, Beruf und politisches Amt unter einen Hut bringen, Männern diese Frage aber nicht gestellt wird, sind wir noch nicht soweit.»

Der Wunsch: Mehr Frauen in die Parlamente!

Claudia Frischknecht, Ausserrhoder Kantonsratspräsidentin. Bild: PD

Das erlebt derzeit Claudia Frischknecht, Präsidentin des Ausserrhoder Kantonsrats. «Seit meinem Amtsantritt fällt mir auf, dass ich stets die Frage gestellt bekomme: Wie bringst du alles unter einen Hut – Arbeit, Präsidium, Kantonsrat, Vereinstätigkeit? Ein Mann muss diese Frage kaum je beantworten.»

Es sollte selbstverständlich sein, dass auch Frauen das Präsidialamt übernehmen können und wollen, sagt die Mitte-Politikerin und Kauffrau aus Herisau. Doch dafür müsste wohl auch der Frauenanteil in den Parlamenten grösser werden. Theres Durrer sagt:

«Es wäre wichtig, dass Frauen und Männer in einem Parlament möglichst paritätisch vertreten sind.»

Heute dümpelt der Frauenanteil in den Ostschweizer Parlamenten zwischen einem Viertel und einem Drittel. In Innerrhoden ist er am tiefsten, knapp ein Viertel der 50 Grossratsmitglieder sind Frauen. In Ausserrhoden machen Frauen knapp 34 Prozent der insgesamt 65 Kantonsratsmitglieder aus. Das grösste Parlament der vier Kantone hat der Thurgau: Der dortige Grosse Rat zählt 130 Mitglieder. Beim Frauenanteil kann er mit gut 31,5 Prozent mit Ausserrhoden nicht ganz mithalten. Das St.Galler Kantonsparlament wiederum schafft die 30-Prozent-Marke nicht. Sein Frauenanteil liegt bei knapp 27 Prozent, 32 der 120 Mitglieder sind Frauen.

Die Frage: Wie gut ist die Frauenförderung?

Claudia Martin, St.Galler Kantonsratspräsidentin. Bild: Kevin Roth

«Normal ist, wenn es keinen Unterschied mehr macht, ob eine Position von einer Frau oder einem Mann besetzt ist», sagt Claudia Martin, Präsidentin des St.Galler Kantonsparlaments. Und sie fährt fort:

«Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles zu einer Frauenfrage machen.»

Die Ostschweiz sei in der Frauenförderung «sehr fortschrittlich», sagt die Gossauer Stadträtin, Berufsschullehrerin und SVP-Politikerin. «Wir stellen mit Karin Keller-Sutter eine von drei Bundesrätinnen. Städte und Gemeinden haben Frauen an der Spitze ihrer Exekutiven.»

Ein Blick in die vier Kantone zeigt: Es gibt sie, die Gemeindepräsidentinnen, doch es sind noch immer wenige. Im Kanton St.Gallen werden 7 der insgesamt 77 Gemeinden von Frauen geführt. Von den insgesamt über 400 Gemeinderatsmitgliedern im Kanton ist ein knappes Drittel Frauen. In den anderen Kantonen ist es ähnlich: Es gibt Gemeindepräsidentinnen, doch es dominieren die Männer. So ist der Frauenanteil an den Thurgauer Gemeindepräsidien in den letzten Wahlen zwar gestiegen - aber auf tiefem Niveau von 11 auf 15 Prozent.

Die Empfehlung: Macht es einfach!

Brigitte Kaufmann, Thurgauer Grossratspräsidentin. Bild: Reto Martin

Wenn sie eine Funktion oder ein Amt ausgeübt habe – als Gemeinderätin, als Gemeindepräsidentin oder als Frau im Gewerbevorstand –, sei das für sie «das Normalste der Welt» gewesen, sagt die Thurgauer Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann.

«Ich habe das nicht permanent in Frage gestellt, ich habe es einfach gemacht.»

So sei es auch im Ratsbetrieb. «Es ist doch normal, dass Frauen Kommissionen führen, Vorstösse einreichen und halt auch Präsidien übernehmen.» Sie könne allen Frauen nur empfehlen, es einfach auch zu machen, sagt die Inhaberin eines Kommunikationsunternehmens.

Auf die Frage, ob Frauen anders führten und dies im Parlamentsbetrieb spürbar sei, fragt Brigitte Kaufmann zurück: «Kann man diese Frage eigentlich so noch stellen?» Sie habe viele Jahre selber geführt, als Gemeindepräsidentin, als Präsidentin der KMU Frauen, als Präsidentin ehrenamtlicher Einrichtungen – und: «Es sind die spezifischen Charaktereigenschaften eines Menschen, welche die unterschiedliche Führung ausmachen und zum Zuge kommen und nicht die Frage, ob man eine Frau oder ein Mann ist», sagt die Freisinnige. «Ob jemand eher straff führt, ob jemand integrierend Sitzungen leitet und alle immer abholt oder eher knallhart seine Führungsrolle beansprucht, ist eine Frage der Persönlichkeit, nicht des Geschlechtes. Ich habe bei Frauen und Männern alles angetroffen.»

Wie reagieren die anderen Präsidentinnen auf die Frage nach der Führung? Claudia Martin zögert keine Sekunde: «Gute Führung ist keine Geschlechterfrage.» «Ich denke nicht, dass Frauen anders führen», sagt Theres Durrer. Und Claudia Frischknecht meint:

«Jede Person hat einen eigenen Führungsstil – unabhängig, ob Frau oder Mann.»

Die nächste Stufe: Der Thurgau macht es vor

Aktuell sind im Thurgau Präsidium und Vizepräsidium von Parlament und Regierung in Frauenhänden. Fünf Mitglieder zählt die Thurgauer Regierung; seit mehreren Jahren gehören ihr drei Frauen an. Ist die Frauenübermacht ein Thema? Kaum. Das sei wohl das Beste, was den Frauen passieren könne, sagt Brigitte Kaufmann:

«Wenn es einfach ganz normal ist, dass Frauen und Männer gemeinsam politische Verantwortung übernehmen.»

Die Regierungen der anderen drei Kantone haben gegenüber dem Thurgau noch Aufholbedarf. Den allergrössten hat Appenzell Ausserrhoden: Der Kanton wird von einem reinen Männergremium regiert. In St.Gallen sind es zwei Frauen und fünf Männer. Die Innerrhoder Regierung zählt ebenfalls sieben Mitglieder, aktuell eine Frau und sechs Männer.