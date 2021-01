Kantonsparlament Trotz Öffentlichkeitsprinzip im Thurgau: Die Geheimniskrämerei in Kommissionen soll Gesetz werden Eigentlich war es ein Freudentag für alle, die sich mehr Transparenz in der Thurgauer Politik wünschen. Mitte Dezember gab die Regierung den Entwurf für ein Öffentlichkeitsgesetz in die Vernehmlassung. Was das Kantonsparlament betrifft, soll aber ein Rückschritt zementiert werden. Christian Kamm 08.01.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Beratungen von parlamentarischen Kommissionen sind auch im Thurgau vertraulich.

Oliver Menges

Noch nicht lange ist es her, da herrschten für jene, die sich für die Mechanismen der Thurgauer Kantonalpolitik interessierten, vergleichsweise paradiesische Zustände - notabene ohne Öffentlichkeitsgesetz. Zwar dürfte es damals kaum jemandem bewusst gewesen sein: Aber bis zum 30. April 2016 waren die Protokolle der Kommissionen des Grossen Rates nach Abschluss der Beratungen im Rat öffentlich einsehbar.

Das tönt nach einem formalistischen Detail, ist es aber nicht. Die Debatten im Rat sind vor allem für die Tribüne gedacht. An den Strippen gezogen und für Kompromisse entscheidend vorgespurt wird hinter den verschlossenen Türen der vorberatenden Kommissionen. Wer hier Einblick erhält, sieht quasi direkt in den parlamentarischen Maschinenraum. Dort, wo Politik tatsächlich gemacht wird.

Ende April 2016 ging der Vorhang runter

Seit dem Inkrafttreten der aktuellen Geschäftsordnung des Grossen Rats am 30. April 2016 ist diese Form von politischer Transparenz im Thurgau Geschichte. Seither muss jemand selber Volksvertreter sein, wenn er Einsicht in Kommissionsprotokolle haben will. Die Öffentlichkeit bleibt vor der Tür.

GLP-Fraktionschef Ueli Fisch, der Vater des Öffentlichkeitsprinzips im Thurgau, will Kommissionsprotokolle uneingeschränkt zugänglich machen. Urs Bucher

Obwohl die Thurgauer Bevölkerung 2019 mit überwältigender Mehrheit Ja gesagt hat zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips, soll laut regierungsrätlichem Gesetzesentwurf nicht am Kommissionsgeheimnis gerüttelt werden. Im Gegenteil, der Rückschritt von 2016 wird zementiert. Mit zwei Ausnahmen: Einsicht in Protokolle parlamentarischer Kommissionen soll es für «wissenschaftliche Zwecke» geben und für die Rechtsanwendung in einem konkreten Fall. Aber auch das nur unter strengen Auflagen. Im Entwurf heisst es: «Wer Akteneinsicht erhält, hat die Vertraulichkeit der Akten zu wahren. Insbesondere darf aus den Protokollen nicht wörtlich zitiert und nicht bekanntgegeben werden, wie einzelne Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer Stellung genommen haben.»

Ungestörte Meinungs- und Willensbildung

Im Begleitbericht zum Gesetzesentwurf wird ausführlich begründet, weshalb an der heutigen restriktiven Regelung festgehalten werden soll:

«Die Vertraulichkeit der Beratungen soll einen möglichst freien Meinungs- und Willensbildungsprozess der einzelnen Kommissionsmitglieder gewährleisten.»

Und weiter: Damit wolle man den notwendigen Freiraum für offene Diskussionen sichern und auch die Möglichkeit von politisch tragfähigen Kompromissen wahren. Zudem orientiere sich der Thurgau hier an der Verordnung der Bundesversammlung zum Parlamentsgesetz. Auch die Kantone Zürich und St.Gallen hätten Regelungen im gleichen Sinne.

Umfrage unter den Fraktionspräsidenten

Eine kleine Umfrage der «Thurgauer Zeitung» unter den Fraktionspräsidenten im Grossen Rat deutet allerdings darauf hin, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sein könnte. Zwar können die Chefs noch nicht im Namen ihrer Fraktion sprechen, aber die Mehrheitsverhältnisse sind eindeutig. Die Frage «Befürworten Sie, dass Protokolle parlamentarischer Kommissionen nach Abschluss der Verhandlungen bzw. nach der Schlussabstimmung öffentlich einsehbar sind?», beantworten lediglich zwei von sieben Fraktionspräsidenten mit Ja (Ueli Fisch , GLP und Anders Stokholm, FDP). Eine Rückkehr zum liberalen Regime vor 2016 dürfte damit politisch chancenlos sein.

Akteneinsicht mit Anonymisierung mehrheitsfähig?

CVP-Fraktionschef Gallus Müller: Was die Regierung an Ausnahmen vorschlägt, genügt. Donato Caspari

Spannender wird es bei der Frage, ob eine öffentliche Einsichtnahme in Kommissionsprotokolle möglich sein sollte, unter der Auflage, «dass sie nur anonym ausgewertet werden dürfen». Damit könnten neben Fisch und Stokholm auch die Fraktionspräsidenten Sonja Wiesmann (SP), Daniel Frischknecht (EDU), Stefan Tobler (SVP) und Peter Dransfeld (GP) leben. Wobei Dransfeld am zurückhaltendsten formuliert («vorstellbar») und Stokholm auf den nicht zu unterschätzenden Mehraufwand der Anonymisierung aufmerksam macht. Generell gegen jede Lockerung des Kommissionsgeheimnisses, welche über den Vorschlag der Regierung hinausgeht, spricht sich einzig CVP-Fraktionschef Gallus Müller aus. Er verweist auf die Kommissionsberichte, die eine Zusammenfassung der Beratungen darstellten. Und betont:

«Ich sehe keinen Wert in einer derartigen öffentlichen Einsichtnahme.»



Sechs gegen einen: Damit könnte die Tür zum Maschinenraum des Parlaments doch noch einen Spalt offen stehen.